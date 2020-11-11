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Газпром: Беларусь и Россия полностью урегулировали вопрос долгов за газ

В Газпроме заявили, что Беларусь полностью рассчиталась за газ с Россией и сейчас начинаются переговоры по цене газа на 2021 год


Беларусь и "Газпром" полностью урегулировали вопрос погашения задолженности за поставки газа, сообщает российская компания.

В среду в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели рабочую встречу. 

"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован", - говорится в сообщении "Газпрома".

Начались переговоры по поставкам голубого топлива в Беларусь с 1 января 2021 года, добавили в компании.

Ранее Беларусь заявляла о том, что полностью рассчиталась за поставки газа, однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила, что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не была оплачена пеня за просрочку платежей.

Напомним, премьер Головченко ранее заявлял, что рассчитывает на привлекательную цену на российский газ в 2021 году.

Однако с учетом назначения на должность вице-премьера РФ по ТЭК Александра Новака, не исключено, что идельным вариантом для беларусского режима будет сохранение нынешней цены.
Источник: sputnik.by
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