



Беларусь и "Газпром" полностью урегулировали вопрос погашения задолженности за поставки газа, сообщает российская компания.





В среду в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели рабочую встречу.





"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован", - говорится в сообщении "Газпрома".





Начались переговоры по поставкам голубого топлива в Беларусь с 1 января 2021 года, добавили в компании.





Ранее Беларусь заявляла о том, что полностью рассчиталась за поставки газа, однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила, что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не была оплачена пеня за просрочку платежей.





Напомним, премьер Головченко ранее заявлял, что рассчитывает на привлекательную цену на российский газ в 2021 году.





Однако с учетом назначения на должность вице-премьера РФ по ТЭК Александра Новака , не исключено, что идельным вариантом для беларусского режима будет сохранение нынешней цены.















