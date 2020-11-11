Так что для нашей страны в этом назначении нет ничего хорошего. Руководя Минэнерго России, Александр Новак последовательно и бескомпромиссно отстаивал позицию российской стороны, которая заключалась в сокращении имеющихся поблажек для Беларуси в энергетической сфере, пишет @zapraukaby





Примечательно, что Новак назначен специально на ТЭК в качестве отдельного вице-премьера. Это свидетельствует вообще об активизации внимания российских властей к сфере энергоресурсов.





Как говорят на флоте: «белорусские переговорщики, товсь!».





Конец года обещает быть для нас очень «жарким»