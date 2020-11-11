Об этом @nashaniva сообщили его друзья.





Шумский занимался топливным бизнесом, контролировал группу компаний "Юкола". Кроме того, владел клубом TNT Rock Club, был православным меценатом, коллекционировал ретро-автомобили.





Сам Шумский жил на две страны, Беларусь и Россию.