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От COVID-19 не спасают ни деньги, ни власть: на аппарате ИВЛ умер нефтяник Валерий Шумский

Валерий Шумский, №13 в рейтинге белорусских бизнесменов, умер, находясь на аппарате ИВЛ.

От COVID-19 не спасают ни деньги, ни власть: на аппарате ИВЛ умер нефтяник Валерий Шумский
Об этом @nashaniva сообщили его друзья.

Шумский занимался топливным бизнесом, контролировал группу компаний "Юкола". Кроме того, владел клубом TNT Rock Club, был православным меценатом, коллекционировал ретро-автомобили.

Сам Шумский жил на две страны, Беларусь и Россию.
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