Евро и доллар упали до минимума за 15 дней

Курс доллара снизился всего на 0,0018 BYN до 2,5551 BYN/USD. Доллар подешевел уже седьмой раз подряд. За это время его курс обвалился на 0,1082 BYN.





Курс евро упал на 0,0072 BYN до 3,0184 BYN/EUR. Евро вместе с долларом опустился до минимума за 15 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0053 BYN до 3,3546 BYN/100 RUB до максимума за 35 дней.





Центробанк России

В Москве на бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился на 19 копеек до 76,2075 российских рублей.





Аналогичный курс евро снизился на 49 копеек до 89,87 российских рублей.





Евро и доллар подешевели к российскому рублю до минимума за две недели.







