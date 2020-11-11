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Евро и доллар упали до минимума за 15 дней

На торгах 11 ноября рост российского рубля был компенсирован снижением доллара и евро. Как следствие, стоимость корзины валют не изменилась, с начала месяца она подешевела уже на 0,92%.

Курс доллара снизился всего на 0,0018 BYN до 2,5551 BYN/USD. Доллар подешевел уже седьмой раз подряд. За это время его курс обвалился на 0,1082 BYN.

Курс евро упал на 0,0072 BYN до 3,0184 BYN/EUR. Евро вместе с долларом опустился до минимума за 15 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0053 BYN до 3,3546 BYN/100 RUB до максимума за 35 дней.

Центробанк России

В Москве на бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился на 19 копеек до 76,2075 российских рублей.

Аналогичный курс евро снизился на 49 копеек до 89,87 российских рублей.

Евро и доллар подешевели к российскому рублю до минимума за две недели.
Источник: select.by
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