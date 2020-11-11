Нацбанк оставил без изменений ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября.





Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.