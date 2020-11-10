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Допэмиссия компании «Молочный мир» сократила долю частных акционеров в пользу государства

Гродненская перерабатывающая компания «Молочный мир» провела допэмиссию акций.

В результате доля частных акционеров уменьшилась в 3 раза, а собственность Гродненской области возросла с 72,48 до 91%, или на 18,52%. Об этом сообщает на своей страничке в Facebook акционер Дмитрий Буцкевич.
По информации акционера, основанием для дополнительной эмиссии стала господдержка предприятия, предоставленная в соответствии с указом от 24.04.2017 г. № 136 «О вопросах организации агропромышленного комплекса Гродненской области».

Допэмиссия прошла в два этапа: первый этап — выпуск акций на 6,4 млн рублей, второй — на 1,8 млн. Таким образом, Гродненская область внесла всего 8,2 млн рублей на покупку новых акций.

Бухгалтерский баланс «Молочного мира» за 2019 год свидетельствует о том, что собственный капитал предприятия на конец года составлял 172,2 млн рублей, пишет officelife.media

«Получается, что государство получило 18,52% этой суммы (31,9 млн), вложив всего 8 млн рублей. В то же время доля миноритарных акционеров и, соответственно, причитающиеся им дивиденды, которые выплачиваются в „Молочном мире“ ежегодно», сократились в три раза», — рассуждает акционер.

До сих пор акционеры радовались прибыльности актива: рентабельность собственного капитала компании «Молочный мир» последние четыре года держалась на уровне выше 18%.
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