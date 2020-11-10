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Власти блокируют счета получателей помощи от BY_help

Глава фонда помощи репрессированным Алексей Леончик в своем Facebook написал, что по требованиям властей счета людей, получающих помощь от фонда by_help, массово блокируются.

По словам Алексея Леончика, уже известно о 60 случаях блокировки счетов получателей нашей помощи.

«Детали и план действий будут позже, но пока ясно одно: от избиения белорусов оккупанты перешли к прямому хищению денег, которые мы выплачивали жертвам пыток».
Алексей Леончик рекомендует снимать деньги с депозитов как можно быстрее.

Также он отмечает, что «Байхелп» продолжает работу и продолжает платить по заявкам в штатном режиме.

«Обработка заявок идет в штатном режиме и не прекращалась ни на минуту. Ничего не меняется, кроме дополнительных неприятностей для белорусских властей. Потому что если мы остановимся – они победят. Мы не остановимся».

Кампания BY_help собирает пожертвования для арестованных, оштрафованных, раненых и избитых силовиками после выборов 9 августа. За все время существования фонда за помощью обратились более 2300 человек. Было выплачено около 1,5 млн евро.
belsat.eu
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