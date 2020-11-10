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Минфин: бюджет недополучит по итогам года до Br3 млрд из-за пандемии и недопоставок нефти

Бюджет Беларуси недополучит по итогам 2020 года не менее Br3 млрд из-за пандемии и перебоев с поставками нефти, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов


"В целом по году мы видим, что недопоступит около Br2,5-3 млрд доходов", - сказалСеливерстов.

По его словам, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.

При этом министр ничего не сказал о потерях бюджета из серьезнейшего политического кризиса в стране, который в первую очередь влияет на экономику, а они могут быть сопоставимыми или даже большими. 

А если учитывать, что из-за этого кризиса госбюджет недополучит налоговых поступлений, то по итогам года в казне может образоваться приличная дыра, которую компенсировать в следующем гожу уже будет нечем.
"Белорусский партизан"
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