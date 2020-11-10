Это ненадолго. Эксперт рассказал, почему обвалились доллар и евро

Вадим Иосуб рассказал о причинах падения иностранных валют и чего ждать дальше. Так, по итогам валютных торгов доллар подешевел на 0,78% до 2,5569 белорусского рубля, а евро – на 1,18% до 3,0256 белорусского рубля. Российский же рубль прибавил 0,15% и вырос до 3,3493 белорусского рубля за 100 российских. В комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия»рассказал о причинах падения иностранных валют и чего ждать дальше.





- Ранее в понедельник, 9 ноября, мировые финансовые рынки всколыхнуло заявление американской фармацевтической компании Pfizer о том, что они фактически завершили испытания вакцины от коронавируса и готовы приступить к производству.





Рынки отреагировали очень бурно - таким образом, как будто вопрос пандемии уже закрыт, хотя де-факто это не совсем так.





В частности, можно отметить рост американских индексов - и Dow Jones, и S&P 500 обновили исторические максимумы. Одновременно очень сильно упало в цене золото: мол, риска меньше – значит, золото инвесторам не нужно.





Стоит еще дополнительно отметить серьезный дневной рост нефтяных котировок. Понятно, что нефтяные цены страдают из-за снижения спроса на фоне пандемии. И логика такая: раз мы пандемию скоро победим – значит, спрос на нефть вырастет. И нефть подорожала.





Вот на фоне этого подорожания нефти заметно укрепился российский рубль. И доллар, и евро к российскому рублю упали до сентябрьских значений.





А как мы хорошо знаем, если инвалюты падают к российскому рублю, то, как правило, у нас в Беларуси российский рубль растет, иностранные валюты снижаются. Это, собственно говоря, на сегодняшних торгах и произошло.





Вчера это происходило уже ближе к вечеру, когда у нас валютные торги уже завершились. Соответственно, сегодня мы видим реакцию на те вчерашние события на мировых рынках.





При этом валютная корзина снижается на 0,4%. То есть, это не просто разнонаправленное движение: доллар и евро – вниз, российский рубль – вверх. Доллар и евро падают сильнее, чем растет российский рубль.









Что в итоге?

На сегодняшних торгах белорусский рубль укрепился. Вероятнее всего, это продолжение той краткосрочной тенденции, которая началась еще в начале прошлой недели.





Но делать из этого вывод, что белорусскому рублю предстоит долгое и серьезное укрепление, не стоит.