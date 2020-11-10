Доллар еще подешевел - уже шестой раз подряд

На БВФБ торги во вторник завершились падением доллара и евро до минимума за 14 дней. Рубль РФ вырос до максимума за 33 дня.





Валютная корзина подешевела на 0,39% до минимума за две недели. С начала ноября её стоимость упала уже на 0,92%.









Курс доллара упал на 0,0201 BYN до 2,5569 BYN/USD. За шесть дней снижения доллар потерял уже 0,1010 BYN, а до этого была такая же серия, но на повышение. Тогда стоимость доллара выросла на 0,1180 BYN до максимума за 66 дней.





Курс евро рухнул на 0,0361 BYN до 3,0256 BYN/EUR. Это минимум за две недели.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0055 BYN до 3,3493 BYN/100 RUB — максимума за 33 дня.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра опустился на 0,55 рубля до 76,3978 российских рублей — минимума с начала месяца.





Официальный курс евро обвалился сразу на 1,14 рубля до 90,3557 российских рублей — минимума за 13 дней.