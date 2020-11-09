В Москве задержан российский бизнесмен, бывший совладелец «Старбанка» Агаджан Аванесов. Его обвинили в вымогательстве, пишет газета «Коммерсантъ». Вместе с тем известно, что еще летом белорусские силовики подозревали Аванесова в отмывании денег через Белгазпромбанк.





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По данным « Коммерсанта», московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве Агаджана Аванесова, который с помощью трех уроженцев Чечни пытался вернуть 100 тысяч долларов, которые были отданы «решальщику» за урегулирование проблем с правоохранительными органами, но так и не отработаны последним.





Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ России, поскольку ранее Аванесов фигурировал в других уголовных делах.





Он, например, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн российских рублей. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест.





Возбуждением уголовного дела сопровождался в 2016 году и крах «Старбанка», в котором Аванесов владел почти 20% акций и занимал пост председателя правления. По мнению Центробанка РФ, «Старбанк» был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».





Детали этих операций были оглашены минувшим летом сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси, занятыми в расследовании так называемого дела Белгазпромбанка и его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Его и Аванесова следствие считало организаторами финансовых афер. «Старбанк» якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там российские рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались. В итоге российского бизнесмена объявили в розыск. Какое продолжение имела данная история, доподлинно неизвестно. Получить комментарий в ДФР не удалось.





В рамках «дела Белгазпромбанка» был также задержан бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Анатолий Громович. В 2012 году Громович стал членом Совета директоров «Старбанка», которому в Беларуси принадлежал ИнтерПэйБанк (ранее Кредэксбанк). В 2015 году акционеры приняли решение о ликвидации ИнтерПэйБанка. Это решение последовало после того, как Нацбанк Беларуси отозвал у ИнтерПэйБанка все лицензии на осуществление банковской деятельности.



