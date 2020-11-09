Согласно материалу газеты «Белорусы и рынок» (которая в 1996 году называлась

«Белорусский рынок») под заголовком «Новое издание предвыборных обещаний» (№ 28, 1996 год), в преддверии двухлетия своего избрания на пост президента Александр Лукашенко провел встречу с главными редакторами четырех государственных газет и председателем Национальной телерадиокомпании.





От «гендиректором не избирали» до «экономика худо-бедно работает»





Тогда основным своим достижением Лукашенко назвал сохранение страны и недопущение «тех процессов, которые происходят в других республиках постсоветского пространства». Все же он отметил, что «людям жить нелегко», но сейчас в стране никто никому не мешает работать и зарабатывать, поэтому претензии людей, потерявших работу и достаток, глава исполнительной власти принимать отказывается: «Генеральным директором меня не избирали…».



В 2020 году оценка экономической ситуации руководителем государства стала шире.





«У нас экономика худо-­бедно работает. Село, особенно в этом году — прекрасный урожай, небывалый просто. При этой пандемии мы на 7 % в агропромышленном комплексе к тому высокому уровню добавляем в этом году. За времена пандемии мы не закрылись, производство не закрывали, у нас был свой метод борьбы. Мы упали по ВВП всего лишь на 1,2 %, и мы зубами цепляемся, чтобы к концу года в ноль выйти. Может, и выйдем. Поэтому нет вот этой классической основы: экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплату и прочее-прочее», — рассказал Александр Лукашенко в интервью российским СМИ 9 сентября.

«У гражданина Лукашенко нет ничего особенного от президента Лукашенко»

Еще в 1996 году не так давно избранный президент Беларуси сказал:





«Для меня как гражданина это моя работа — президент». Тогда же он обозначил основные приоритеты в должности:





У меня нет никаких иных сегодня целей, никаких иных взглядов и позиций, устремлений, которые были бы направлены от президента Лукашенко. У гражданина Лукашенко нет ничего особенного от президента Лукашенко. Эти две личности сегодня слились воедино, и я вижу свою задачу, прежде всего как президент Лукашенко, в том, чтобы хоть чуть­чуть улучшить жизнь людей и, честно говоря, не допустить худшего.





К августу 2020 года восприятие должности президента как тождественной конкретному гражданину, наверное, не изменилось. Во время встречи на Минском заводе колесных тягачей с рабочими, которые требовали пересмотра результатов президентских выборов, Александр Лукашенко заявил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Независимость: от достижения к сохранению

В 1996 году Александр Лукашенко сказал, что должен создать такое государство, которое самим своим существованием будет доказывать свою независимость.





Видимо, цель оказалась выполнена, и 15 августа 2020 года речь шла уже о стабильности: «У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство».





От прослушки дипломатов до Ника и Майка?





В материале «Запад требует объяснений» («БР» № 28, 1996 год) рассказывается о сенсационных заявлениях Александра Лукашенко «о будто бы готовящемся против него послами стран НАТО ряде «акций антипрезидентского характера», имеющих целью «унизить белорусского президента». По словам Лукашенко, «11 сентября в белорусской столице собираются семь или восемь послов, представляющих государства НАТО».





Их целью было унизить белорусского президента и в противовес поддержать отдельных депутатов Верховного Совета. Второе. Ни в коем случае не идти с Лукашенко на контакты накануне референдума, чтобы таким образом не повысить его роль и авторитет».





В-третьих, как заявил первый президент, целью дипломатов было направить в белорусскую столицу группу американских специалистов, которые подготовят доклад, возможно для Конгресса, о нарушении прав человека в Республике Беларусь.





Также якобы предлагалось пригласить белорусских журналистов в Великобританию, чтобы провести с ними «соответствующую работу».

Ну, с этой формулировки что следует, вы знаете, знаете, какой доклад будет подготовлен. Четвертое. Провести в Республике Беларусь ряд встреч и конференций антипрезидентского характера. Недавно такой Пен­клуб собрался, вы, наверно, слышали. И в результате премии там были вручены по предложению Василя Быкова главному редактору.

Я ее всегда бульварной газетой называл и, простите мне, и сегодня назову — «Свабоду», как будто у нас нет больше других газет и нет более талантливых журналистов».





Скажите, пожалуйста, как я как глава государства должен реагировать на подобные вещи? Это что, независимость? Это что, порядочно сегодня орудовать на территории Беларуси и указывать, как нам жить? Мы и только мы будем определять свою политику. И мы не будем под фанфары и с подачи уехавших из Беларуси, сбежавших политиков здесь танцевать и плясать. Это наша страна. Это наша держава. Это наше Отечество. Здесь есть свое руководство. И мы сами будем определять и решать судьбу нашего народа.





Лукашенко также подчеркнул, что он достаточно гордый и молодой человек, который никогда никого на коленях не просил и просить не будет, а пойдет и выиграет намаявшийся в 1996 году референдум, если народ пойдет с ним.





Если молодежь откажет президенту в поддержке на референдуме, погубим государство. Уничтожим его. Я хочу честности и порядочности. Это не нравится ни на Западе, ни на Востоке. Сегодня президент Беларуси из­за своей порядочной позиции попал между молотом и наковальней. Наковальня — Запад, молот — определенные силы в России.





Тогда Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь Кеннет Яловиц прокомментировал представленное заявление:





«Главы дипломатических миссий в столицах проводят регулярные встречи для обмена мнениями. Встреча, о которой идет речь, состоялась в посольстве Великобритании, и граждане Беларуси на ней не присутствовали. Мы обратились в МИД с официальной просьбой разъяснить нам, на каком основании президент охарактеризовал по национальному телевидению встречу, которая проходила при закрытых дверях. Мы считаем подобные заявления и действия, которые они подразумевают, возмутительными и сообщили об этом в Вашингтон».





Автор «БР» отметил, что в ответ на возмущения послов «официальный Минск безмолвствует. Признание главы государства в том, что его спецслужбы подслушивают иностранных дипломатов, — довольно редкое явление в мировой практике».





А через 24 года появились заявления руководителя государства о перехваченном разговоре Берлина и Варшавы, которые обсуждали дела Беларуси. Хотя и не уточнялось, кто были персонажи Ник и Майк, из представленной на госканалах записи беседы иностранцев было понятно, что без американцев не обошлось и на этот раз.





«Американцы играют в долгую. Да, вот мы перехватили этот разговор. Как бы вы там ни хихикали над этим, это реальный разговор. Английский язык, все как положено. Разговаривают не немцы, не поляки. Однозначно разговаривают там американцы, потому что там английский такой специфический у американцев», — заявил Лукашенко.



