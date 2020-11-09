Радость была недолгой: на АЭС выявлена необходимость замены оборудования

Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования". Работы по его замене еще идут.