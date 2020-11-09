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Радость была недолгой: на АЭС выявлена необходимость замены оборудования

Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования". Работы по его замене еще идут.

Александр Лукашенко и АЭС / БЕЛТА

"Все технологические системы функционируют в штатном режиме", — сообщает пресс-служба Министерства.

По сведениям TUT.by, по неофициальной информации, в воскресенье первый энергоблок перестал вырабатывать мощность, а турбина была остановлена из-за испорченных трансформаторов напряжения. Якобы произошли взрывы нескольких трансформаторов на одном из агрегатов, связанных с генератором. На восстановление потребуется много времени, и в ближайшее время электроэнергия вырабатываться не будет, полагает источник портала.

Происшествие случилось 8 ноября, на следующий день после визита на АЭС Александра Лукашенко. Он официально открыл станцию и заявил, что Беларусь "становится ядерной державой".
euroradio.fm
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