Радость была недолгой: на АЭС выявлена необходимость замены оборудования
Министерство энергетики в понедельник сообщило о ситуации на первом энергоблоке Белорусской АЭС: "Во время испытаний... выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования". Работы по его замене еще идут.
Александр Лукашенко и АЭС / БЕЛТА
"Все технологические системы функционируют в штатном режиме", — сообщает пресс-служба Министерства.
По сведениям TUT.by, по неофициальной информации, в воскресенье первый энергоблок перестал вырабатывать мощность, а турбина была остановлена из-за испорченных трансформаторов напряжения. Якобы произошли взрывы нескольких трансформаторов на одном из агрегатов, связанных с генератором. На восстановление потребуется много времени, и в ближайшее время электроэнергия вырабатываться не будет, полагает источник портала.
Происшествие случилось 8 ноября, на следующий день после визита на АЭС Александра Лукашенко. Он официально открыл станцию и заявил, что Беларусь "становится ядерной державой".
20:00 09/11/2020
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