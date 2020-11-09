Сколько денег уходит на зарплаты чиновникам и бюджетникам

Проверим, что происходит на самом деле, пише т banki24.by. Каждый месяц о зарплатах и деньгах, которые уходят на их выплату, отчитываются крупные и средние организации. Малые и микрокомпании подают статистику только раз в год. Структура белорусской экономики такова, что в занятости абсолютно преобладают крупные предприятия. Поэтому по ежемесячной статистике вполне можно делать адекватные выводы.





Средняя начисленная зарплата по экономике за 9 месяцев составила 1 218 BYN. Начисленная зарплата – это заработок до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%) и профсоюзных отчислений. Получка (зарплата на руки) в целом ниже, но не на 14-15%, поскольку есть необлагаемый подоходным налогом минимум, а также разнообразные вычеты из базы исчисления подоходного налога. По сравнению с 2019 годом начисленная зарплата выросла в номинале на 13,6%.

Средняя зарплата в сфере госуправления составила 1 505 BYN и относительно 2019-го увеличилась на 14,4%. Для сравнения: в промышленности зарплаты выросли на 9%, в торговле – на 10,4%, на транспорте – на 3,7%. По итогам 9 месяцев средняя зарплата учителей составила 1 030 BYN (+14,3% к 2019 году), профессорско-преподавательского состава – 1 488 BYN (+15,1%). У врачей начисленная зарплата достигла 1 779 BYN (+29,9%), у среднего медперсонала – 1 106 BYN (+31,4%). Рост зарплат в сфере медицины связан с «коронавирусными» надбавками в первой половине года. Самая низкая зарплата отмечалась у социальных работников – 712 BYN до налогов (+18,6% к 2019-му). Получается, что госуправленцы в Беларуси вдвое богаче соцработников. Все зарплаты вместе взятые образуют начисленный фонд зарплаты. За 9 месяцев такой фонд по стране составил 29,9 млрд BYN (+11,2% к 2019 году).





На зарплаты госуправленцам в январе-сентябре ушло 907,1 млн BYN (+13,8%), учителям – 789,7 млн BYN (+11,9%), профессорско-преподавательскому составу – 232,9 млн BYN (+13,6%), врачам – 632,5 млн BYN (+27%), среднему медперсоналу – 996,1 млн BYN (+28,5%), соцработникам – 221,2 млн BYN (+17,5%). Заметно, что фонд начисленной зарплаты растет медленнее, чем величина зарплаты на 1 человека. Это объясняется тем, что занятость в крупных и средних организациях понемногу сокращается.







