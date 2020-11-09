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Почему так сильно просел доллар?

Второго ноября до исторического рекорда в Беларуси доллару оставалось полкопейки. Но с третьего числа американская валюта начала дешеветь.

 
За пять дней торгов она сбросила чуть больше 8 копеек, снизившись с 2,6579 до 2,577 белорусского рубля. В чем причина?

— Заметному снижению доллара способствовало его снижение на мировых рынках на прошлой неделе, — рассказал Onliner старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Он снижался и к российскому рублю, и к евро. Пара евро — доллар вплотную приблизилась к 1,19, а это уровни первой половины сентября. Когда доллар падает ко всем мировым валютам, включая евро и российский рубль, ему значительно проще падать к белорусскому рублю. 

Как рост доллара на позапрошлой неделе, так и падение на прошлой тяжело назвать устойчивой тенденцией. Это краткосрочные колебания, которые могут быть вызваны в том числе колебаниями спроса и предложения валюты от белорусских предприятий. Дело в том, что биржевой рынок достаточно узкий и спрос от отдельных предприятий на несколько десятков миллионов долларов может привести к таким колебаниям.

— Можно ли сказать, что доллар падал, так как в дело вмешался Национальный банк? Можем ли мы видеть этот процесс?

— Видеть мы не можем. Но не стоит думать, что на прошлой неделе валюта подешевела из-за вмешательства Нацбанка. У нас свободное курсообразование. Поэтому такие колебания, которые мы наблюдаем, — это норма для плавающего курса. Как правило, Национальный банк может продавать валюту, когда корзина валют растет, и покупать, когда снижается.

В долгосрочной перспективе, я думаю, будет тренд на ослабление курса белорусского рубля. Но опять-таки ослабление не будет идти линейно. Оно пойдет через зигзаги: рост — снижение — рост курсов.
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