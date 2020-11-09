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life:) теряет абонентов

TURKCELL отчиталась за третий квартал 2020 года. Отчет показывает, что в Беларуси число абонентов оператора life:) с 2018 года упало на 12,5%, то есть с 1,6 млн до 1,4 млн.

Так называемых активных абонентов еще меньше — 1,1 млн. Но все же их количество немного выросло. По итогам второго квартала был 1 млн.

Выручка за третий квартал составила 35,8 млн рублей. Это больше, чем в предыдущие кварталы: тогда было менее 33 млн. 

Однако у компании по-прежнему нет прибыли. Вместо нее операционный минус. На этот раз 7,1 млн рублей.
Источник: officelife
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