Доллар подешевел уже пятый раз подряд

Валютная корзина подорожала благодаря российскому рублю и евро на 0,16%. С начала ноября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,52%.





Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,5770 BYN/USD.





Потери доллара за пять дней снижения составили 0,0809 BYN, но до этого была серия из шести повышений, за время которой курс доллара взлетел на 0,1180 BYN до максимума за 66 дней. Это было в минувший понедельник. Тогда всего полкопейки отделило доллар от нового исторического максимума.





Курс евро вырос на 0,0080 BYN до 3,0617 BYN/EUR.





Предыдущие три раза евровалюта дешевела. Общее снижение составило 0,0446 BYN. Напомним, что в минувший вторник стоимость евро была на максимуме за 55 дней.





Курс российского рубля поднялся на 0,0077 BYN до 3,3442 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за месяц.





Итоги первой недели ноября 2020 на валютном рынке Беларуси

По итогам недели белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару и евро, хотя после торгов понедельника казалось, что дальше будут новые исторические максимумы:





курс доллара рухнул на 0,0572 BYN (−2,17%);

курс евро обвалился на 0,0241 BYN (−0,78%);

сотня российских рублей подорожала на 0,0075 BYN (+0,23%);

валютная корзина подешевела на 0,69%.





Центробанк России

Российский рубль укрепился к доллару, но подешевел к евро на торгах валютной биржи в Москве.





Банк России поднял официальный курс евро на завтра на 14 копеек до 91,4953 российских рублей и опустил официальный курс доллара на завтра на 24 копейки до 76,9515 российских рублей.





Итоги прошлой недели на валютном рынке России

Рубль РФ смог завершить неделю укреплением к доллару и евро, но официальный курс доллара во вторник поднимался до максимума за 7,5 месяцев, а евро тогда же установил новый исторический максимум:





курс доллара −2,1448 RUB (−2,70%);

курс евро −1,2770 RUB (−1,38%).