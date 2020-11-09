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"Прекращение насилия, отставка Лукашенко, новые выборы". В стачку ушли первые работники БелАЗа

Работники крупных предприятий продолжают вступать в стачку. Двое работников БелАЗа написали заявления о присоединении к общенациональной забастовке. Также к стачке присоединились еще трое работников "Беларуськалия".

"Прекращение насилия, отставка Лукашенко, новые выборы". В стачку ушли первые работники БелАЗа
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Максим Данилевич
Двое работников БелАЗа, электросварщик 6-го разряда сварочного цеха Олег Сосницкий и фрезеровщик 6-го разряда инструментального цеха Сергей Валентюкевич, присоединились к общенациональной забастовке с 9 ноября, передает tut.by.

В заявлениях, которые работники написали на имя гендиректора предприятия, перечисляются их требования: отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия со стороны сотрудников МВД в отношении мирных граждан. 

В заявлении Сергея Валентюкевича есть еще одно требование — уволить мастера и начальника цеха, которые, по его заявлениям, оказывают давление на рабочих.

— Свое заявление Сергей принес на оперативку, утреннее совещание с начальством. С собой он взял бело-красно-белый флаг, — рассказывают работники БелАЗа.

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Также работники предприятия сообщают, что с момента начала общенациональной забастовки с завода уволили троих.

— Администрация начала жестко следить за тем, чтобы активисты выходили за территорию завода не после окончания смены, а позже. Один из работников ПСТМ (участвовал в собраниях в августе, вышел из провластного профсоюза в сентябре) пересек проходную после конца смены, но на две минуты раньше, чем хочется администрации. Сперва его лишили 20% премии, а потом начальник цеха поставил его перед выбором — уволиться либо по соглашению сторон, либо по статье за систематические нарушения трудовой дисциплины, — рассказывают работники.

Также утром 9 ноября к стачке присоединились еще трое работников «Беларуськалия» — дежурный электрослесарь участка ПУВРКТ рудника 3РУ Максим Данилевич, ремонтник СОФ-4 Сергей Рожко и слесарь-ремонтник СОФ-4 Дмитрий Быков.

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На прошлой неделе к стачке также присоединились несколько работников «Беларуськалия», «Гродно Азота» и Белорусского металлургического завода.
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