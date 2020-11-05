



—Так, за 9 месяцев БелАЗ вдвое сократил выручку — до 647 млн рублей, в три раза сократил прибыль от реализации готовой продукции — до 105 млн рублей, доходы от инвестиционной деятельности уменьшились на 63 млн рублей, — озвучил на Примусе некоторые цифры независимый экономист Ярослав Романчук.





При этом, подчеркнул он, в два раза выросли проценты по кредитам, увеличились убытки курсовых разниц, долги по кредитам и займам выросли более чем на треть, на 1 октября краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженности превысили один миллиард рублей.





— Во-первых, меняется рынок. Спрос на такие большегрузные карьерные самосвалы снижается. А при снижении рынка усиливается конкуренция. И с БелАЗ есть кому поконкурировать на мировом рынке, в том числе с точки зрения качества.





Есть и еще один фактор. Правительство и Лукашенко говорят о том, что забастовки — это нарушение внешне-экономической деятельности. И именно оно приводит к тому, что разрываются контракты с белорусскими производителями. Но контракты разрывают с Беларусью из-за политической ситуации.





Карьерный самосвал — это не молоко, которое сегодня выпил и забыл. БелАЗ — это обслуживание. Когда такая нестабильная ситуация в стране, любой инвестор задумается, инвестировать ли деньги в приобретение именно белорусского самосвала. А что будет потом с обслуживанием?









То, что Беларусь попала сейчас во все рейтинги, как рискованная для инвестирования страна, означает, что и все инвестиционные продукты, выпускаемые этой страной, тоже попали в эти риски, — прокомментировал неутешительные цифры эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский.





Прозвучало, что на МТЗ, еще одном предприятии с громким белорусским брендом, за девять месяцев текущего года объем чистой прибыли сократился в три раза, дебиторская задолженность также составила больше миллиарда.





Экономист Романчук указал и на огромные курсовые разницы, и на убытки больше 335 млн рублей. Кроме того, на тракторном заводе почти на половину выросли складские запасы и значительно увеличились долги по кредитам.





— Такая огромная сумма убытков, даже если оставить коррупционную схему, говорит о том, что система управления, система управления рисками, юридическая система поддержки деятельности на нулевом или даже минусовом уровне. Скорее всего, списанные убытки — это невозвращенная дебиторская задолженность. При этом там еще миллиард «дебиторки». Как могли разрешить списать такие деньги! И КГК это не интересно! — удивлен Терпиловский.

Специалист уверен, что в данном случае закрытие проблемных гигантов оказалось бы выходом из ситуации.





— На сегодняшний день закрытие этих предприятий и выплата просто пособий работникам для того, чтобы они переквалифицировались и получили другие профессии, выгоднее, чем такой бизнес, — отметил эксперт.