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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Приорбанк закрывает ряд отделений в Минске из-за второй волны COVID-19

Приорбанк временно, до нового года, закрывает несколько отделений в Минске в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и для профилактики распространения вирусных заболеваний. Об этом сообщается на сайте банка.


Так, с 9 ноября по 31 декабря 2020 года будут закрыты следующие отделения Приорбанка в Минске:

УРМ 114/1 (Партизанский пр-т, 107);
УРМ 115/1 (ул. Белинского, 23);
УРМ 115/2 (ул. Сурганова, 41);
УРМ 119/2 (ул. Казинца, 92/1).
Также в УРМ 111/1 (ул. Макаёнка, 23) не будет работать касса.

Получить консультацию можно по телефонам контакт-центра: (017) 289 90 90 (для физических лиц), (017) 308 80 80 (для юридических лиц), а также через виртуального помощника на сайте либо на официальных страницах Приорбанка в социальных сетях.
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