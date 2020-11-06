Тогда речь шла о кредитах на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. С 6 ноября кредиты будут выдавать и «по переходящим (задельным) жилым домам», которые намерены ввести в 2021 году, сообщается на сайте банка.





Условия кредитования строительства жилья с субсидированием по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта, то есть 10,75%.





Беларусбанк приостановил приём новых заявок на кредиты на жильё с использованием субсидий по указу № 240 в сентябре, пишет kurjer.info



