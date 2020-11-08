Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. TUT.BY попытался выяснить детали этих рейсов.





Скриншот с сайта radarbox.com





Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.





1 ноября в 9.46 лайнер (рейс ADB3554) вылетел из Минска в Эмираты. При этом на популярном сервисе по отслеживанию маршрутов лайнеров flightradar24.com не был указан конечный пункт прибытия, а также время приземления и продолжительность полета. По информации сервиса flightaware, самолет прилетел в OMAW ABU DHABI, дополнительно указано — Sweihan Air Base.





Скриншот с сервиса flightaware.com





В этот же день, во второй половине дня, лайнер направился в Дубай, откуда на следующий день, 2-го числа, отправился в Минск (время прилета — около 16.20).





3 ноября грузовой самолет снова вылетел из Минска все по тому же маршруту: Минск — OMAW ABU DHABI — Дубай. При этом время вылета и прилета примерно такие же, как и в предыдущий раз. Судя по информации авиасервисов, самолет не возвращался в Минск, а по-прежнему находится в Дубае.





Скриншот с сервиса flightradar24.com





В национальном аэропорту Минск TUT.BY подтвердили, что этот грузовой лайнер прилетал к нам дважды за последнюю неделю. Но рассказать какую-либо другую информацию не смогли. По всей видимости, речь идет о прилете из Киева 31 октября и 2 ноября — из Дубая.













Что за место, куда летал грузовой самолет из Минска?

По информации сервиса flightaware, самолет прилетел в OMAW ABU DHABI, дополнительно указано — Sweihan Air Base. По некоторым данным, здесь расположен военный аэродром. Это же подтверждается и информацией на сайте компании CORE Engineering Consultancy, среди проектов которой значится Sweihan Air Base Development Sweihan. Проект завершили, как говорится на сайте компании, в 2014 году. Судя по описанию, здесь есть взлетно-посадочные полосы, ангары для обслуживания самолетов, ремонтно-техническая база.





Могли ли перевозить на грузовом самолете военную технику?

Теоретически могли. Как и любой другой крупногабаритный груз. Самолет Antonov An-124−100M-150 Ruslan может перевозить грузы весом до 150 тонн (для сравнения: обычный Ан-124−100 — до 120 тонн).





Самолет Antonov An-124−100M-150 Ruslan, который дважды за последнюю неделю вылетал из Минска, принадлежит украинской авиакомпании Antonov Airlines — это структурное подразделение госпредприятия «Антонов». Последнее специализируется на грузовых авиаперевозках, а также на разработке, производстве и ремонте самолетов серии «Ан» и входит в состав концерна «Укроборонпром».





Мы предположили, что с полетом грузового самолета из Минска в Эмираты может быть связан Государственный военно-промышленный комитет. Здесь уточнили, что с комитетом этот груз никак не связан. При этом отметили, что даже в тех случаях, когда предприятия, которые входят в состав комитета, заключают зарубежные контракты, эта информация, как правило, может разглашаться только с согласия второй стороны.





Уточним, что Беларусь и ОАЭ не первый год сотрудничают в военно-технической сфере. На сайте комитета ранее сообщалось, что в октябре 2019 года председатель Госкомвоенпрома (на этой позиции в то время был нынешний премьер-министр Беларуси Роман Головченко) был с визитом в ОАЭ. В Абу-Даби тогда проходило 10-е заседание совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству, на котором рассмотрели результаты взаимодействия двух государств в военно-технической сфере. К слову, до руководства в Госкомвоенпроме Головченко несколько лет был послом в ОАЭ (также по совместительству в Саудовской Аравии и Катаре).





А в сентябре 2019 года Роман Головченко сообщал, что завершается крупный контракт по поставкам партии танковых тягачей в ОАЭ и страны ведут переговоры о новом контракте, а также намерены перейти к совместным разработкам.





Как выглядят произведенные в Беларуси тягачи, можно увидеть по ссылке, их выпускает Минский завод колесных тягачей (это тот самый завод, работники которого в августе кричали на встрече с Александром Лукашенко «Уходи!», а гендиректор признал, что Лукашенко не выиграл выборы).

Что связывает Беларусь с ОАЭ и какова ситуация с торговлей

ОАЭ не входит в число основных торговых партнеров Беларуси. По данным Белстата, в январе-августе этого года среди них были Россия (47,9% от всего объема товарооборота), Украина (7,4%), Китай (7,3%), Германия (4,2%), Польша (4,1%), Литва (2,3%). Дальше расположились Великобритания и Северная Ирландия, Казахстан, Нидерланды, США, Италия, Турция, Бразилия. К примеру, на Бразилию приходилось 1,1% от всего объема товарооборота.





Товарооборот между Беларусью и ОАЭ то падает, то растет в последние годы. В 2019 году экспорт в ОАЭ составил 84,9 миллиона долларов, годом ранее — 58 миллионов, а в 2017-м — 78,8 миллиона. В прошлом году на Эмираты приходилось 0,29% от всего экспорта товаров.





Импортировали из ОАЭ в 2019 году мы на 19,8 миллиона долларов (0,05% от всего импорта), годом ранее — на 14,3 миллиона.





Сотрудничество Беларуси с деловыми кругами ОАЭ активизировалось после визита в Минск в сентябре прошлого года наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. Договоренности были конкретизированы во время встречи Александра Лукашенко с эмиром Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.





Делегация деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с одним из руководителей компании Emaar Properties Аднаном Алаббаром, подразделения холдинга в Дубае, посетила Беларусь в феврале этого года. Бизнесмены из ОАЭ заинтересовались некоторыми нашими сельхозпредприятиями.





Между тем страны, по всей видимости, расширяют сферы взаимных интересов. В июле этого года правительства двух стран обсудили сотрудничество «в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, в области безопасности, образования, науки и технологий, культуры, сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и туризма, а также наращивание взаимодействия по линии торгово-промышленных палат Беларуси и ОАЭ».





Компании из ОАЭ фигурировали уже в нескольких проектах в Минске.





При этом Александр Лукашенко несколько лет во время осенних школьных каникул гостит в ОАЭ. Эту страну он посещал осенью прошлого года, в том числе чтобы «обмакнуть ноги в залив». А сыновья Лукашенко в конце прошлого года посетили этап «Формулы-1» в ОАЭ.