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Чем Беларусь компенсирует России покупку нефтяного месторождения?

Беларуси есть что предложить России в виде компенсации за доступ к российскому нефтяному месторождению, считает известный эксперт Николай Межевич.


Приобретение Беларусью одного из российских нефтяных месторождений ― вопрос не стратегического характера, это вопрос уровня премьер-министров либо министров экономики, считает известный российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич. По его словам, главное сейчас ― выстроить единую линию по ряду важных вопросов, и Беларуси есть что предложить своим российским коллегам. 

"Назрела и перезрела ситуация с усилением безопасности наших общих границ, а вопрос о российских военных контингентах на территории Республики Беларусь, пусть в ограниченном варианте, мог бы быть некой компенсацией за решение вопросов, связанных с данным месторождением", ― сказал эксперт.

Александр Лукашенко в телефонном разговоре предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность приобретения республикой нефтяного месторождения на территории РФ. По информации пресс-службы Лукашенко, российский лидер данную идею поддержал, главы государств договорились обсудить ее более детально после проработки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретики в вопросе о приобретении Беларусью нефтяного месторождения на данный момент нет, он еще будет прорабатываться в соответствующих министерствах и ведомствах. 
Sputnik.by
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