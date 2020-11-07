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В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод

Согласно оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, порядка 20 стран в ближайшее время могут столкнуться с серьезными проблемами с продовольствием, предает РБК.

 В 16 из них не исключается риск полноценного голода. «Мы обеспокоены тем, что они могут столкнуться с повышенным риском голода, если ситуация еще больше ухудшится в ближайшие месяцы», — приводит издание слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Клаудия А По. 
Среди проблем, которые воздействуют на ухудшение продовольственной ситуации, называется финансовый кризис, коронавирус, а также редкие климатические условия жизни. 

Довольно сильно ухудшилось положение Буркина-Фасо, Йемена, Южного Судана и Нигерии. Также проблемы есть в Афганистане, ЦАР и Демократической Республике Конго. Причем в последней еды не хватает уже 22 миллионам людей. В целом же в июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что порядка 820 миллионов человек нуждаются в дополнительной пище. 

В организации считают, то люди должны помогать обеспечивать незащищенным слоям населения поддержку.   
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