Контролеры интересуются безвозмездным финансированием

Эксперт подчеркнула, что в Беларуси отсутствует специальное законодательство, которое касалось бы вопросов благотворительности. При этом существует ряд ограничений на получение помощи от корпоративных жертвователей и ИП.





«Законодательство не регулирует многие моменты, касающиеся технических аспектов получения пожертвованных средств. В связи с этим у проверяющих органов есть огромное поле для различного толкования законодательства», – отметила юрист.





Ольга Смолянко подчеркнула, что в случае поступления средств из-за рубежа, соответствующие проекты подлежат регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента.





«Регистрация помощи – процесс очень сложный и очень бюрократический. Никогда не знаешь, зарегистрируют ли эту помощь, освободят ее от налогов, или нет», – добавила она.





Эксперт также обратила внимание на сложность создания благотворительных фондов, поскольку в Беларуси действует разрешительная система их регистрации, этот процесс занимает достаточно много времени.





Также юрист отметила постоянно усиливающееся на протяжении почти 20 лет ограничение доступа некоммерческих организаций к финансовой помощи. Фактически, фонды и некоммерческие организации могут более-менее свободно получать средства только от тех граждан, которые постоянно проживают в Беларуси, уточнила она.





Как сообщалось, 27 августа вступил в силу Декрет от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», который значительно изменил порядок работы с такой помощью, действовавший на протяжении 5 лет.



