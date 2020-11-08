Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров обещали закончить к концу 2019 года, но стройка затянулась. Предполагалось, что там будут торговать фермеры и физлица органическими продуктами — выращенными по специальным технологиям. У нас, напомним, с конца 2019 года по закону любой производитель может пройти добровольную сертификацию своей продукции, после чего информацию о них включат в специальный реестр, а на упаковку можно наносить знак «Органический продукт». FINANCE.TUT.BY побывал на новом фермерском рынке, посмотрел, чем и кто на нем торгует, а также сравнил цены там и на столичном Комаровском рынке.





Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY





Несмотря на то, что рынок находится за городом, добраться до него несложно. Он расположен рядом с остановкой общественного транспорта, где останавливаются автобусы и маршрутки, которые идут в Боровляны. Да и на машине туда ехать удобно: парковка у рынка огромная.





Здание, со сдачей которого опоздали на год, получилось довольно симпатичным как снаружи, так и внутри. Сегодня вход украшали воздушные шарики и флаги в тонах государственного. Когда заходишь в зал рынка, создается ощущение, что ты оказался где-то не у нас: очень современный интерьер, хорошее освещение, аккуратно разложенный на витринах и прилавках товар. Однако светло только на первом этаже, на верхних пусто, лестницы и эскалаторы, которые туда ведут, перекрыты.





— Открылся только первый этаж, — поясняет один из продавцов фруктов. — Да и первый не весь заполнен.





Обошли зал — действительно есть пустые витрины и закрытые павильоны.





Людей сегодня довольно много. Кто-то просто рассматривает витрины, кто-то уже стоит за чем-то в очереди. На площадке в левой части торгового зала выступает музыкальная группа, солистка поет песни из репертуара «Руки вверх», Тимы Белорусских, Софии Ротару и прочих исполнителей. Дети танцуют.





Когда входишь на рынок, сразу попадаешь на ряды с овощами и фруктами. Чиновники анонсировали, что здесь будут продавать свою продукцию фермеры и обычные люди то, что вырастили на своем огороде. Упор собирались делать на органические продукты, то есть без химии, выращенные по специальным технологиям. Но мы увидели бананы, апельсины, мандарины, хурму и особенно много гранатов. Чуть дальше разместилась продукция белорусских агрокомбинатов и таки нескольких фермеров.





Инвесторы этого проекта говорили, что цены на этом рынке будут выше, чем на обычном. Ведь затраты на производство органических продуктов гораздо больше, чем при традиционном сельском хозяйстве. Но и качество обещают более высокое: продукты будут проходить обязательную сертификацию.





Цены на отечественные фрукты и овощи обычные, даже на кое-что ниже, чем на той же Комаровке. К примеру, на картошку, огурцы. Остальные если и выше, то совсем немного. Разница примерно такая, как с ценами на рынках в районах Минска.





Спросили у нескольких продавцов, сертифицирована ли их продукция как органическая. Пожимают плечами, говорят, нет никаких специальных сертификатов, все как обычно.





За рядами с растительностью начинаются витрины с мясом, колбасами и различными кулинарными изделиями как от госпредприятий, так и от частников. Глаз цепляется за табличку со словом «эко», стоящую на одном из холодильников.





— Нет, у меня нет специальных сертификатов, — говорит продавец. — Эко написал потому, что мы не пичкаем своих поросят никакой химией, к примеру, не кормим комбикормами. Они у нас растут не 4 месяца, а до 12 месяцев. Вес свиньи получается примерно 150 килограммов. А комплексные свиньи весят всего 60 килограммов. Но на «эко» люди лучше отзываются.





Несмотря на то, что в отношении и этого рынка, и продукции, которой здесь планировали торговать, нередко употребляли приставку «эко» — и чиновники, и инвесторы, белорусских товаров сертифицированных у нас с такой маркировкой, как на некоторых европейских, пока быть не может. Потому что лаборатории, которая выдавала бы такие сертификаты, в Беларуси еще нет.





Органического мяса с документальным подтверждением этого мы на рынке тоже не нашли (но спрашивали не у всех продавцов). Хотя выбор его здесь огромный, особенно свинины и изделий из нее. Торгуют здесь мясом и крупные предприятия. Цены опять же примерно такие же как, и на Комаровском рынке.





В плане санитарии на новом рынке все очень хорошо продумано. Для разделки мяса отвели специальные помещения. Рядом с торговыми местами удобные раковины с водой, столы.





Есть на рынке и рыбный ряд. Ассортимент хороший как белорусской рыбы, так и импортной — замороженная, охлажденная, соленая, копченая, вяленая, с головой, филе, стейки. В продаже много морепродуктов.





— Цены как и везде. Некоторые даже ниже, акции есть, — отмечает покупательница средних лет. — Кило камбалы по 7,49 рубля. Я в магазине почти по 9 покупала, и выглядела она гораздо хуже. Окунь морской по 12,99 рубля, тоже можно себе позволить раз-два в месяц. Я с той стороны еще нашего белорусского белого амура по 6,20 рубля видела. Если хорошо приготовить, очень вкусная рыба. И совсем недорогая. Вообще выбор хороший.





— А в общем вам рынок новый понравился? — интересуемся у покупательницы.





— Хороший рынок, современный. Много хороших продуктов в одном месте. Только далеко, добираться неудобно. Лучше бы где-то в центре построили, — ответила собеседница. — Сюда не наездишься.





Своими впечатлениями о новом объекте поделилась и молодая пара.





— Прекрасный рынок! Мы живем в Зеленом Луге, нам сюда всего пять остановок на транспорте ехать. Не совковый, и это очень радует. Мы на похожем были в Стокгольме. Заходишь туда — и сразу все хочется купить. Потому что на красивых витринах товары такие аппетитные! Еще эти лампы яркие. Кажется, что картинки с обложек кулинарных журналов сошли, — говорят наперебой парень с девушкой. — Еще один большой плюс: есть камеры хранения. Мы там любим верхнюю одежду оставлять. Потому что в зале в куртках жарко. И вы видели, там умывальнички прямо в зале у входа стоят? Можно руки помыть. Сейчас коронавирус же.





«Молочка» на рынке тоже представлена. Здесь открылось несколько фирменных магазинов производителей этой продукции. На рядах есть и эксклюзивная. К примеру сыры. Правда, цены не на любой кошелек. Кротен козий и фета стоят по 32 рубля, робиола — это тоже козий сыр, 34 рубля. Тем не менее люди стоят в очереди за деликатесами, покупают, пробуют.





В левой части зала оборудованы торговые места для физлиц. Там тоже торгуют всякой всячиной. На всех прилавках табличка с предупреждением о том, что качество этой продукции никак не проверено. Кстати, такие же есть на некоторых местах, где торгуют готовой мясной продукцией фермеры. Здесь можно купить пироги и торты, рыбу домашнего приготовления, вяленое мясо, хлеб, сыры. Торговля там идет довольно активно.





Цены, конечно же, выше, чем на магазинные продукты. К примеру, кило скумбрии горячего копчения стоит 18 рублей, 100 граммов фермерского сыра в зависимости от вида — от 2 до 4 рублей.





Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY





— Почему сюда торговать приехали, а не на Комаровский рынок, скажем? — спрашиваем у одного из домашних кулинаров. — Там центр города.





— Если честно, хотела посмотреть, как здесь. Здание привлекло — оно очень красивое и современное, — отвечает продавец. — Посмотрим, как здесь будет. Судить по одному дню сложно. Тем более что еще не все открылось. Может, и здесь от клиентов отбоя не будет. Сегодня берут неплохо.





Такой же ответ дали еще несколько продавцов.





Наше впечатление от нового рынка: красивый, современный, с хорошим ассортиментом, но пока назвать его фермерским есть столько же оснований, как и Комаровку. И уж тем более это явно не экорынок. Возможно, это только сейчас так. Вероятно, многие фермеры, которые производят органическую продукцию либо по качеству близкую к ней, еще не знают, что у нас по закону уже можно ее сертифицировать и на законных основаниях использовать такой знак на упаковке.



