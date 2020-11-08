Каждый центробанк, решая для себя вопрос о выпуске цифровой валюты, должен оценить ее влияние на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также продумать, как предупреждать и минимизировать киберриски, прокомментировали участники встречи.





В дебатах участвовали эксперты МВФ, Всемирного экономического форума и Банка международных расчетов (BIS).





Напомним, в июне Банк международных расчетов пояснял, что именно пандемия COVID-19, а не стейблкоины, подталкивают государства к созданию цифровых валют.





В октябре доклад о возможности создания цифрового рубля выпустил российский Центробанк. По замыслу новый актив станет дополнением к уже существующим формам денег с привязкой к стоимости нацвалюты.





Регулятор намерен собрать мнение финансистов по этому вопросу до конца года.