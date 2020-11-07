«20 лет —достаточный срок чтобы оценить правильность страновой стратегии развития. После двадцати лет необходимо провести глубокий аудит состояния всех институтов развития, чтобы оценить адекватность использования выбранных средств поставленным целям, — пишет Ярослав Романчук.





В 2000-ые Беларусь вошла с зарплатой на грани $100. ВВП на душу населения не дотягивал до $1300. Беларусь явно засиделась на старте реформ, раня экономику, разрушая потенциал развития обломками Советского Союза.





Первые пять лет 1990-ых были для Беларуси настоящим постсоветским кошмаром из-за преступного бездействия первых белорусских властей.





Мало того, что они сами имели нулевые знания в сфере современной экономики. Они агрессивно блокировали всех тех, кто хотел и мог направить их в русло цивилизованных реформ. Коммунисты-большевики с белорусскими паспортами не знали, стремиться ли им в реинкарнацию Советского Союза или создавать его институты в рамках проекта «Республика Беларусь».





Их зияющее экономическое невежество вкупе с жаждой наживы привело к обнищанию населения через инфляцию и девальвацию, обвал доходов и беспрецедентно глубокую рецессию.





Пятилетка 1991-1995 гг. стала самой «чёрной» в истории независимой Беларуси. Не потому, что власти начали рыночные реформы, а потому, что они их блокировали.





В результате БССР 1990-го с уровнем доходов/развития, примерно как у Эстонии, Польши, Чехии и Словакии, резко ухудшил стартовые возможности Республики Беларусь.





В 1995-м ВВП на душу населения Беларуси был в 3,6 раз меньше, чем в Польше, в 2,7 раз меньше, чем в Эстонии, в 5,8 раз меньше, чем в Чехии, в 3,7 раз меньше, чем в Словакии.





Критически важно подчеркнуть, что такое ощутимое отставание является прямым следствием попыток белорусских властей спасти постсоветское хозяйство в отдельно взятой стране.





Таким образом, бедность, безработица, инфляция, резкое снижение уровня благополучия после развала Советского Союза является не столько объективно неизбежным результатом, сколько следствием невежества полисимейкеров и их нацеленности на канализацию ресурсов в проекты своей личной выгоды.





Для сравнения: в 1995-м ВВП на душу населения Китая был всего 60% от белорусского. В 2000-м Беларусь все еще опережала Китай на 35%, а вот по итогам 2020-го уже Китай будет впереди Беларуси почти на 77%.





Бурный роста Китая (ВВП на душу населения в период 1995 – 2020 гг. вырос более чем в 17 раз) стал следствием применения рецептов роста и развития из «Экономики здравого смысла», а не из матрицы development economics МВФ, Всемирного банка или ООН. Беларусь, сделав ставку на модель Совок/Госплан, совершила стратегическую ошибку.





Политическая сверхцентрализация, доминирование государственной собственности, вытеснение частных инвестиций государственными инвестиционными программами, номенклатурная матрица инноваций, торговый протекционизм, всеохватывающее регулирование и государственный контроль — вот рецепт стагнации, деградации, коррупции и изгнания талантов из страны.





В 2010-м Польша по ВВП на душу населения была более чем в 2 раза богаче Беларуси. По прогнозу МВФ в 2025-м при сохранении нынешней экономической политики поляки будут опережать белорусов в 3 раза.





Еще показательнее случай Словакии. В 1990-е эту страну тормозил авторитарный лидер Мечьяр. В 2000-м году ВВП на душу населения этой страны был в 3 раза больше, чем Беларуси.





После быстрой переориентации на Евросоюз, модернизации институтов развития, интернационализации экономики ВВП этой страны в 2010-м составил $23600, почти в четыре раза больше, чем в Беларуси.





Ни одна страна Центральной и Восточной Европы, которая в 2000-х вступила в ЕС, не проиграла в развитии. В ближайшие пять лет разрыв между Беларусью и этими странами будет только увеличиваться. (…)









Отметим еще один поучительный страновой кейс — Аргентину. В начале XX века эта страна была самой богатой в мире. Потом её политические, интеллектуальные и бизнес элиты увлеклись марксизмом и другими формами коллективизма.





Они превратили свою страну в кормушку для номенклатурно-силовых кланов и других распорядителей/потребителей чужого. Отсюда сплошная череда кризисов.





В 1995-м Аргентина более чем в 9 раз опережала Китай по ВВП на душу населения. В 2020-м уже Китай опережал Аргентину более чем на 22%. Оглушительный страновой провал… под руководством, при направляющей роли МВФ, Всемирного банка и других международных организаций.





Вместо эффективного рецепта для любой развивающейся страны в виде регулярного, системного применения «лекарства» и стимулятора в виде институтов и механизмов свободного рынка Аргентина, как и десятки других стран с низким и средним уровнем дохода применяли рецепты всеохватывающего государственного интервенционизма.





Это критически важный урок для переходных стран нашего региона, особенно для Украины, Молдовы и других активных участников программ с МВФ.





Греция, Турция, Мексика, Кыргызстан, Украина, Аргентина, Молдова, страны Латинской Америки и Азии, Европы и Африки — нет ни одного примера превращения страны из бедной, отсталой в устойчивую, мощную, развитию, конкурентную страну на основе рецептов МВФ/Всемирного банка/ООН.





В руках международной команды Левиафана достаточно развитые страны рискуют скатиться в зону хронических кризисов. А всё потому, что рецепты и рекомендации из толстых томов теории и практики государственного интервенционизма — не про динамичное страновое развитие, народную экономику и good-bye бедности. (…)





С другой стороны, в последние 30 лет мы видим примеры ярких страновых успехов: Ирландия, Южная Корея, Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Чили, Новая Зеландия, Эстония — все они развивались в русле советов и рекомендаций сторонников свободного рынка, частного предпринимательства и интернационализации производства товаров и услуг.





Чем быстрее Беларусь, Украина, другие страны нашего региона осознают этом ценнейший урок поколения 2000–2020, тем выше будут шансы в течение следующего поколения воспроизвести феномен экономического чуда». Благо, что делать, как делать и с кем делать, мы уже знаем».