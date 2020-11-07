



Уголовку завели по мотивам событий 17 августа. Тогда рабочие БМЗ объявили забастовку и на время остановили все три доменные печи завода.





Чуть позже вице-премьер Юрий Назаров заявил, что убытки от приостановки печей составили около 1,5 миллионов рублей. Но в СК другая версия: в постановлении говорится, что рабочие нанесли ущерб предприятию в 1088 рублей и 29 копеек.





Внимание: за ущерб в 1088 рублей и 29 копеек СК хочет наказать рабочих по статье, которая предполагает ограничение свободы на срок до трех лет.