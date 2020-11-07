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Чтобы подавить забастовки, на рабочих начали заводить уголовку: за ущерб заводу в 1000 BYN – до 3 лет тюрьмы

На четверых сотрудников БМЗ, которые бастовали в августе, СК завел уголовное дело по статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». СообщаетРадио «Свобода».


Уголовку завели по мотивам событий 17 августа. Тогда рабочие БМЗ объявили забастовку и на время остановили все три доменные печи завода. 

Чуть позже вице-премьер Юрий Назаров заявил, что убытки от приостановки печей составили около 1,5 миллионов рублей. Но в СК другая версия: в постановлении говорится, что рабочие нанесли ущерб предприятию в 1088 рублей и 29 копеек. 

Внимание: за ущерб в 1088 рублей и 29 копеек СК хочет наказать рабочих по статье, которая предполагает ограничение свободы на срок до трех лет. 
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