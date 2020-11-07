Мы отправили вопросы около 50 средним и крупным компаниям (от 100 человек в штате). Ответы прислали лишь 3 из них.





Что мы спрашивали:





Смотрите ли вы в диплом кандидата при найме? Какие его атрибуты могут иметь значение — «цвет» (с отличием), вуз, страна?





Иностранный вуз — это преимущество? Если это будет «непризнанный» диплом (например, MIT), это как-то повлияет на ваше решение?





Как вообще закон о непризнании дипломов иностранных вузов может отразиться на трудоустройстве людей с таким образованием в Беларуси?





«Диплом вуза с хорошей репутацией — плюс для мидла и решающий фактор для джуниора»

Екатерина Бубен, HR Lead Gismart





— Сам по себе диплом, конечно, не является определяющим фактором при приёме кандидата на работу. Наличие релевантного опыта и мотивации для нас важнее.





Диплом вуза с хорошей репутацией — это, скорее, дополнительный плюс при приёме на работу специалиста уровня Middle и выше, или даже решающий фактор при выборе из двух кандидатов уровня Junior. При этом, наличие диплома иностранного вуза всегда говорит, как минимум, о высоком уровне знания английского языка. Для ИТ-индустрии это «мастхэв». Так или иначе, мы всегда приветствуем у кандидата наличие качественного образования и признаем любой диплом, в том числе и иностранного вуза.





Если говорить о последствиях принятия закона и непризнании дипломов иностранных вузов, то для ИТ-индустрии и частного сектора, в отличие от государственного, то их, скорее всего, не будет. При этом, утечка мозгов из страны, вероятно, будет более интенсивной





«Непризнание диплома может повлиять на участие людей в белорусских тендерах»

Алексей Паук, зам. директора Epol Soft





— Диплом смотрим, но принципиального значения он не имеет. Для допуска к собеседованию важны результаты тестов, а решение о найме принимается по результатам собеседования и стажировки.





Диплом иностранного вуза преимуществ не предоставляет. Мы имеем определённые знания об уровне подготовки в польских вузах. МIT не встречался. Поэтому для нас географическое расположение вуза не важно. Более того, основная масса наших сотрудников пришла к нам, будучи студентами брестских вузов.





Закон о непризнании никак не повлияет на наши решения о найме. Точно так же на уровень зарплаты в нашей фирме диплом не влияет — влияют только результаты работы.









Непризнание диплома может повлиять на участие людей в белорусских тендерах, где требуется предъявлять документ об образовании. Но организация белорусских госзакупок в области ИТ — это отдельный вопрос, нет смысла его касаться.





«Основы Computer Science в европейских вузах преподают на более актуальном уровне»

Exposit





— Профильное образование важно для разработчиков на старте карьеры, всё-таки начинать легче, имея соответствующее образование. Оно может быть неоконченным: иногда студенты предпочитают полностью уйти в работу, имея хорошее предложение, и продолжать обучаться уже в компании.





Всё чаще встречаются выпускники европейских вузов, которых интересует карьера в Беларуси, и мы с радостью приглашаем их на собеседования и принимаем на работу.





У нас в компании есть несколько сотрудников с европейским образованием. По результатам собеседований таких кандидатов могу отметить, что основы Computer Science в европейских вузах преподаются на более актуальном уровне, чем в Беларуси.





«Цвет» диплома не имеет решающего значения, конечно. Но, презентуя кандидата нашей команде на собеседованиях, мы отмечаем этот факт.





Может быть, после принятия закона в госорганизациях диплом и будет считаться непризнанным, но не у нас. Будет сложно внести информацию о высшем образовании в трудовую книжку, а с приёмом на работу проблем не будет. В ИТ не должно быть проблем с трудоустройством таких людей. Мы будем рады принять на работу выпускников в том числе и иностранных вузов.