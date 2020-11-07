Как непризнание иностранных дипломов отразится на ИТ — отвечают компании
Недавно Александр Лукашенко пообещал принять меры о непризнании дипломов иностранных вузов. dev.by спросил у ИТ-компаний, как будущий закон может отразиться на трудоустройстве айтишников.
Мы отправили вопросы около 50 средним и крупным компаниям (от 100 человек в штате). Ответы прислали лишь 3 из них.
Что мы спрашивали:
Смотрите ли вы в диплом кандидата при найме? Какие его атрибуты могут иметь значение — «цвет» (с отличием), вуз, страна?
Иностранный вуз — это преимущество? Если это будет «непризнанный» диплом (например, MIT), это как-то повлияет на ваше решение?
Как вообще закон о непризнании дипломов иностранных вузов может отразиться на трудоустройстве людей с таким образованием в Беларуси?
«Диплом вуза с хорошей репутацией — плюс для мидла и решающий фактор для джуниора»
Екатерина Бубен, HR Lead Gismart
— Сам по себе диплом, конечно, не является определяющим фактором при приёме кандидата на работу. Наличие релевантного опыта и мотивации для нас важнее.
Диплом вуза с хорошей репутацией — это, скорее, дополнительный плюс при приёме на работу специалиста уровня Middle и выше, или даже решающий фактор при выборе из двух кандидатов уровня Junior. При этом, наличие диплома иностранного вуза всегда говорит, как минимум, о высоком уровне знания английского языка. Для ИТ-индустрии это «мастхэв». Так или иначе, мы всегда приветствуем у кандидата наличие качественного образования и признаем любой диплом, в том числе и иностранного вуза.
Если говорить о последствиях принятия закона и непризнании дипломов иностранных вузов, то для ИТ-индустрии и частного сектора, в отличие от государственного, то их, скорее всего, не будет. При этом, утечка мозгов из страны, вероятно, будет более интенсивной
«Непризнание диплома может повлиять на участие людей в белорусских тендерах»
Алексей Паук, зам. директора Epol Soft
— Диплом смотрим, но принципиального значения он не имеет. Для допуска к собеседованию важны результаты тестов, а решение о найме принимается по результатам собеседования и стажировки.
Диплом иностранного вуза преимуществ не предоставляет. Мы имеем определённые знания об уровне подготовки в польских вузах. МIT не встречался. Поэтому для нас географическое расположение вуза не важно. Более того, основная масса наших сотрудников пришла к нам, будучи студентами брестских вузов.
Закон о непризнании никак не повлияет на наши решения о найме. Точно так же на уровень зарплаты в нашей фирме диплом не влияет — влияют только результаты работы.
Непризнание диплома может повлиять на участие людей в белорусских тендерах, где требуется предъявлять документ об образовании. Но организация белорусских госзакупок в области ИТ — это отдельный вопрос, нет смысла его касаться.
«Основы Computer Science в европейских вузах преподают на более актуальном уровне»
Exposit
— Профильное образование важно для разработчиков на старте карьеры, всё-таки начинать легче, имея соответствующее образование. Оно может быть неоконченным: иногда студенты предпочитают полностью уйти в работу, имея хорошее предложение, и продолжать обучаться уже в компании.
Всё чаще встречаются выпускники европейских вузов, которых интересует карьера в Беларуси, и мы с радостью приглашаем их на собеседования и принимаем на работу.
У нас в компании есть несколько сотрудников с европейским образованием. По результатам собеседований таких кандидатов могу отметить, что основы Computer Science в европейских вузах преподаются на более актуальном уровне, чем в Беларуси.
«Цвет» диплома не имеет решающего значения, конечно. Но, презентуя кандидата нашей команде на собеседованиях, мы отмечаем этот факт.
Может быть, после принятия закона в госорганизациях диплом и будет считаться непризнанным, но не у нас. Будет сложно внести информацию о высшем образовании в трудовую книжку, а с приёмом на работу проблем не будет. В ИТ не должно быть проблем с трудоустройством таких людей. Мы будем рады принять на работу выпускников в том числе и иностранных вузов.
11:51 07/11/2020
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