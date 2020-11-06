Головченко упрекнул соседей Беларуси в мелочной IT-конкуренции
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе сегодняшней видеоконференции глав правительств стран СНГ упрекнул соседей в нечестной конкуренции в IT-сфере. Об этом он заявил, комментируя документы, подготовленные для утверждения в ходе заседания, в частности соглашение о цифровом взаимодействии, пишет REFORM.by
«К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в стране для усиления собственного IT-сектора. При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию. В русле реализации инициативы президента Республики Беларусь по созданию в СНГ пояса цифрового добрососедства положительно оцениваем проект соглашения об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества», — сказал Головченко, передает пресс-служба правительства.
Роман Головченко не конкретизировал претензии в адрес соседей. Однако в октябре МИД Беларуси направил Украине ноту в связи с принятием указа президента Владимира Зеленского «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь».
19:50 06/11/2020
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