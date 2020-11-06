«Вторичка» здорово подешевела

Индекс цен на вторичное жилье в Минске продолжает снижаться. В период с 26 октября по 2 ноября текущего года показатель стал меньше на 0,7 % и составил 1 356 долларов за м2, сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на realt.by.





При этом за последние семь месяцев квадрат во вторичных площадях подешевел в среднем на 120 долларов.





В новостройках столицы за последнюю неделю средняя цена тоже снизилась, но незначительно — на 0,1 %, и составила 1 311 зеленых за метр.





Разница между средними ценниками на рынке вторичного и первичного жилья составила 45 долларов за м2. За последние два года это самое низкое значение. По мнению экспертов, это связано с выходом на рынок новостроек со значительно более низкими ценами.





За последние семь дней на 3,6 % выросло количество предложений — сейчас их больше 10 тыс. Однако большинство из них реализуется с помощью агентств недвижимости. Сильнее других сбавили в цене однушки — на 1,8 %.





Динамика изменения цен в разных районах города отличается. Например, в Центральном и Партизанском районах цены стремительно выросли. В Заводском и Советском обошлось без существенных изменений. В остальных районах квартиры стали дешевле — темпы снижения цен достигали 1,3 %.



