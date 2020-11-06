+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Вторичка» здорово подешевела

За последние семь месяцев квадратный метр во «вторичках» Минска подешевел на 120 долларов

«Вторичка» здорово подешевела
Индекс цен на вторичное жилье в Минске продолжает снижаться. В период с 26 октября по 2 ноября текущего года показатель стал меньше на 0,7 % и составил 1 356 долларов за м2, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на realt.by.

При этом за последние семь месяцев квадрат во вторичных площадях подешевел в среднем на 120 долларов.

В новостройках столицы за последнюю неделю средняя цена тоже снизилась, но незначительно — на 0,1 %, и составила 1 311 зеленых за метр.

Разница между средними ценниками на рынке вторичного и первичного жилья составила 45 долларов за м2. За последние два года это самое низкое значение. По мнению экспертов, это связано с выходом на рынок новостроек со значительно более низкими ценами.

За последние семь дней на 3,6 % выросло количество предложений — сейчас их больше 10 тыс. Однако большинство из них реализуется с помощью агентств недвижимости. Сильнее других сбавили в цене однушки — на 1,8 %.

Динамика изменения цен в разных районах города отличается. Например, в Центральном и Партизанском районах цены стремительно выросли. В Заводском и Советском обошлось без существенных изменений. В остальных районах квартиры стали дешевле — темпы снижения цен достигали 1,3 %.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]