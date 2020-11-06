Белорусы стали скупать в октябре больше валюты

Объем продажи валюты в октябре также вырос – до $700,7 млн, но по итогам месяца на чистой основе белорусы купили более $89,4 млн. Это в 1,6 раза больше, чем в сентябре.





Всего за десять месяцев 2020 года белорусы купили более $8,4 млрд, продали – $6,76 млрд. Чистая покупка за январь-октябрь составила $1,64 млрд.









После рекордного всплеска спроса на валюту в августе 2020 и принятия Нацбанком экстренных мер по сокращению ликвидности (чтобы уменьшить объем свободных в обращении белорусских рублей), объем чистой покупки валюты уменьшился в разы. Однако население продолжает оставаться чистым покупателем валюты на внутреннем рынке.





Стоит также отметить, что в октябре чистым продавцом валюты выступили юридические лица. Они продали валюты на $231 млн больше, чем купили.