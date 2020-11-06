Белорусы стали скупать в октябре больше валюты
В октябре белорусы снова выступили чистыми покупателями иностранной валюты, увеличив ее покупку до $790,1 млн в месяц.
Объем продажи валюты в октябре также вырос – до $700,7 млн, но по итогам месяца на чистой основе белорусы купили более $89,4 млн. Это в 1,6 раза больше, чем в сентябре.
Всего за десять месяцев 2020 года белорусы купили более $8,4 млрд, продали – $6,76 млрд. Чистая покупка за январь-октябрь составила $1,64 млрд.
После рекордного всплеска спроса на валюту в августе 2020 и принятия Нацбанком экстренных мер по сокращению ликвидности (чтобы уменьшить объем свободных в обращении белорусских рублей), объем чистой покупки валюты уменьшился в разы. Однако население продолжает оставаться чистым покупателем валюты на внутреннем рынке.
Стоит также отметить, что в октябре чистым продавцом валюты выступили юридические лица. Они продали валюты на $231 млн больше, чем купили.
Источник: myfin.by
15:53 06/11/2020
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