Около 400 рабочих БМЗ 17 августа предупредили о забастовке. Тогда было решено организовать стачку, не идя в разрез трудовому кодексу страны, для чего необходимо было собрать минимум 50% подписей коллектива. Так как администрация завода не согласилась с условиями, рабочие начали действовать самостоятельно: около 12.00 они пошли по цехам и начали останавливать транспорт. Вскоре сотрудники БМЗ сообщили, что им удалось приостановить работу трех печей. Сбор подписей за законную забастовку продолжился. Уже в 17.00 металлурги освободили дорогу технологическому транспорту, тем самым дав возможность подвезти сырье к печам и вновь их разжечь.





6 ноября стало известно, что на четверых работников БМЗ завели уголовное дело за события 17 августа. Постановление об этом опубликовала Радио Свобода. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций. Следственный комитет оценил убытки завода от действий рабочих в 1088 рублей 29 копеек. Следователь по особо важным делам управления УСК по Гомельской области Д.О. Азявчиков постановил, что их действия являются преступлением.



