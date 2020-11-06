+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Жлобине на четырех сотрудников БМЗ, которые устроили забастовку, завели уголовное дело. Им грозит до трёх лет

В Жлобине возбудили уголовное дело на четырех сотрудников БМЗ, которые устраивали забастовку в августе. Их обвиняют в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В Жлобине на четырех сотрудников БМЗ, которые устроили забастовку, завели уголовное дело. Им грозит до трёх лет
Около 400 рабочих БМЗ 17 августа предупредили о забастовке. Тогда было решено организовать стачку, не идя в разрез трудовому кодексу страны, для чего необходимо было собрать минимум 50% подписей коллектива. Так как администрация завода не согласилась с условиями, рабочие начали действовать самостоятельно: около 12.00 они пошли по цехам и начали останавливать транспорт. Вскоре сотрудники БМЗ сообщили, что им удалось приостановить работу трех печей. Сбор подписей за законную забастовку продолжился. Уже в 17.00 металлурги освободили дорогу технологическому транспорту, тем самым дав возможность подвезти сырье к печам и вновь их разжечь.

6 ноября стало известно, что на четверых работников БМЗ завели уголовное дело за события 17 августа. Постановление об этом опубликовала Радио Свобода. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций. Следственный комитет оценил убытки завода от действий рабочих в 1088 рублей 29 копеек. Следователь по особо важным делам управления УСК по Гомельской области Д.О. Азявчиков постановил, что их действия являются преступлением.
Сильные новости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]