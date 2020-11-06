О правовом дефолте в стране заговорили после применения неадекватной силы против мирных протестов в первые поствыборные дни и отсутствия расследований по заявлениям потерпевших. О каких еще может идти речь, рассказали эксперты.





На недавней VІ конференции памяти генерала Кондратовича заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик высказался о возможном «дефолте Беларуси как государства»:





«В последние недели говорят о внешнеполитическом дефолте, где-то маячит на горизонте дефолт в экономическом и финансовом смысле — в силу наблюдаемой динамики. И я бы еще отметил стратегический дефолт, когда власти даже не пытаются ставить какие-либо стратегические цели и задачи развития.





В частности, если проанализировать речь Александра Лукашенко на "инаугурации", то там вся стратегическая перспектива связана с быстрым, по его мнению, восстановлением мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Но, как мы прекрасно видим, до этого восстановления еще надо дожить».





Российский след?

Юрий Царик по-прежнему считает, что нынешним кризисом Беларусь в большой степени обязана России, мол, российское вмешательство в белорусские выборы осуществлялось по нескольким каналам — от экономики до продвижения кандидатов новой оппозиции.





По мнению Юрия Царика, белорусская власть продолжит путь ошибок, так как «все люди, которые имели отношение к проблематичному и не очень эффективному курсу властей в преддверии и во время выборов, остаются на своих постах», значит, «белорусское руководство и дальше будет удерживать власть максимально неэффективно, а гражданское противостояние, возможно, будет усили­ваться».





Юрий Царик полагает, что в итоге вышеуказанных процессов «Беларусь во внешнеполитическом смысле лишается международной субъектности и во все большей степени предстает в двух ролях: как объект приложения усилий других игроков, прежде всего Российской Федерации, и как возможный инструмент уже внешней политики и стратегии России в регионе».





«В роли объекта воздействия Минск сталкивается со стремлением российской стороны завершить смену режима в Беларуси. Процесс этот должен быть завершен в двух компонентах.





Во-первых, должна быть изменена сама политическая система и исключена сильная центральная власть, чтобы не допустить появления нового Лукашенко, который снова начнет играть на противоречиях. Во-вторых, привод на ведущие позиции в белорусской политике тех людей, которые готовы, скажем мягко, учитывать стратегические интересы Москвы в Беларуси», — считает Юрий Царик.





Проблемы — с двух сторон

Директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей

Казакевич, одним из первых экспертов предложивший термин «внешнеполитический дефолт», поясняет в интервью « одним из первых экспертов предложивший термин «внешнеполитический дефолт», поясняет в интервью « Белорусы и рынок »:





«Суть моего тезиса была в том, что власти все меньше и меньше способны отстаивать национальные интересы на внешней арене. Очевидно, что западное направление уже разрушено: есть санкции, есть непризнание Александра Лукашенко в качестве президента, есть частичное признание Светланы Тихановской, по крайней мере лидеры стран с ней встречаются, за рубежом есть большая поддержка протестного движения, скорее всего будут пересмотрены различные программы сотрудничества.





Ситуация с внешней политикой сейчас не просто «в ноль для властей», абсолютно «в минус». И на этом фоне у нас, прямо скажем, плохие отношения с Россией. У официального Минска проблемы с двух сторон, такого у нас еще не было. Раньше, если на каком-то из направлений начинался кризис, то, как правило, проблемы компенсировались сразу же заметным прогрессом на другом.





Сейчас же позицию России в отношении к Беларуси можно назвать жесткой, и белорусским властям ответить, собственно, нечем. Белорусские власти зажаты в очень узком коридоре, пространства для маневров просто нет».





Имитация успеха?

С третьими странами, как считает Андрей Казакевич, у Беларуси отношения сейчас в «подвешенном состоянии»: «Белорусские власти демонстрируют квазиуспешные контакты с Китаем, бизнес их в Объединенных Арабских Эмиратах недавно вот пообещал 4 млрд долларов, но пока Минск никаких новых денег не видел — ни из Китая, ни от стран арабского мира.





Думаю, это просто информационный блеф, ничего серьезного за этим нет, возможно, никогда и не будет. Получается, отношения Беларуси с третьими странами поставлены на паузу».





Демонстрация диалога

То, что посещение Александром Лукашенко политзаключенных в СИЗО КГБ состоялось под нажимом Москвы, вовсе не факт — такую версию выдвигают некоторые эксперты.





«Власти и сами сильно мотивированы все закончить с протестами, так как уличные акции сильно расшатывают систему и подрывают авторитет Лукашенко среди элиты, выматывают силовые структуры. Власти живут в состоянии постоянной мобилизации».





«Что касается Москвы, то, если последовательно анализировать высказывания официальных лиц, они не столько касаются протестов, сколько решения политического кризиса через: а) национальный диалог, иногда употребляется формулировка Европейского союза «инклюзивный национальный диалог»; б) конституционная реформа».





«И есть все признаки того, что как раз за выполнением этих пунктов Москва довольно пристально следит и с успехом в этом направлении увязывает и оказание дальнейшей финансовой и политической помощи.





В итоге из-за давления России Лукашенко вынужден как-то демонстрировать диалог, вынужден обсуждать реформу Конституции. Но конституционная реформа в формате, привычном для власти (а она явно собирается предлагать реформу на своих условиях), не разрешит политический кризис в стране», — считает Андрей Казакевич.









Стратегический маневр

По мнению Юрия Царика, Россия в настоящее время реализует «очень интересный стратегический маневр», который «состоит в том, что Российская Федерация ведет сразу несколько игр с ключевыми мировыми игроками».





«Самая очевидная из них и в то же время неэффективная — с Китаем. Россия даже говорит о союзнических отношениях в якобы противостоянии коллективному Западу, хотя это декорация, ведь на самом деле Россия и Китай являются серьезными соперниками на постсоветском пространстве.





Вторая игра, с Западом, состоит в том, что Россия, как возможный модератор и разрешитель белорусского кризиса, инициирует разрядку в своих отношениях с Евросоюзом и Соединенными Штатами. Мы видим сейчас, что российская позиция по белорусскому кризису, в общем-то, вполне созвучна позиции Франции, Германии, США, Великобритании, здесь есть ситуативное совпадение интересов.





По сути, это способ легитимизировать новый статус России как жандарма и разрешателя конфликтов на Евразийском пространстве», — считает Юрий Царик.





По мнению политолога, внешнеполитическая субъектность Беларуси «может быть восстановлена путем правильной внутренней политики: если российская сторона навязывает Беларуси определенный формат политического транзита, который выгоден Кремлю, то белорусская сторона должна опережать Россию в инициировании диалога, в общении с обществом, нахождении компромисса, а не плестись позади всего».





По мнению Юрия Царика, «если бы белорусская сторона во внутренней политике могла пойти на эту опережающую политику, навязывая удобные ей фигуры, не отрицая реальность, а пытаясь ее формировать, то Беларусь могла бы восстановить свою политическую субъектность, в том числе и при нахождении Александра Лукашенко у власти на протяжении какого-то переходного периода».





При этом, полагает Юрий Царик, конечность, рамки этого периода должны быть обозначены и заявлены, «чтобы иметь возможность разговаривать с зарубежными партнерами».





Для России политический транзит власти в Беларуси остается принципиально важным, так как контролировать сверхпрезидентскую власть внутри другой страны слишком дорого.





Кроме того, как отмечает Юрий Царик, так же принципиальна для России демонстрация своей способности координации изменений в Беларуси и разрешения кризисов на всем Евразийском пространстве.