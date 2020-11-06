Все валюты обрушились на торгах в Минске. Особенно доллар

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам, как следствие, стоимость корзины валют упало на 0,69% до минимума за 10 дней.





Курс доллара рухнул сразу на 0,0373 BYN до 2,5780 BYN/USD. Доллар дешевеет уже четвёртый день подряд. К концу недели скорость падения доллара увеличилась. Так, если во вторник американец подешевел всего на 0,0016 BYN, то в пятницу он потерял уже 0,0373 BYN.





Со вторника по пятницу доллар стал легче на 0,0799 BYN, но до этого была серия из шести повышений подряд, за время которой курс доллара взлетел на 0,1180 BYN до максимума за 66 дней.





Рост доллара прекратился в понедельник. До нового исторического максимума ему не хватило всего полкопейки.





Курс евро обвалился на 0,0219 BYN до 3,0537 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже третий день подряд. Её потери за это время составили 0,0446 BYN. До этого евро успел подорожать до максимума за 55 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0073 BYN до 3,3365 BYN/100 RUB и покинул максимум почти за четыре недели.





Итоги первой недели ноября 2020 на валютном рынке Беларуси

По итогам недели белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару и евро, хотя после торгов понедельника казалось, что дальше будут новые исторические максимумы:





курс доллара −0,0572 BYN (−2,17%);

курс евро −0,0241 BYN (−0,78%);

курс российского рубля +0,0075 BYN (+0,23%);

валютная корзина −0,69%.





Центробанк России

Российский рубль значительно подорожал к доллару и евро на торгах Московской биржи.





Это позволило Банку России опустить официальный курс доллара на завтра сразу на 1,27 рубля до 77,1857 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра упал на 0,77 рубля до 91,3517 российских рублей.





Итоги недели на валютном рынке России

Рубль РФ смог завершить неделю укреплением к доллару и евро, но официальный курс доллара во вторник поднимался до максимума за 7,5 месяцев, а евро тогда же установил новый исторический максимум:





курс доллара −2,1448 RUB (−2,70%);

курс евро −1,2770 RUB (−1,38%).