Началось банкротство «Витрайкомхоза»

Заявление о банкротстве подал сам должник, долги предприятия превысили 14,5 миллионов рублей. 13 октября Экономический суд Витебской области вынес постановление о возбуждении производства по делу.





Этим постановлением в отношении УП ЖКХ «Витрайкомхоз» защитный период до 11 декабря. В этот день должно состояться судебное заседание для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства.