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На Минском электротехническом заводе массово увольняют членов свободного профсоюза

Об этом 5 ноября на пресс-конференции рассказали журналистам члены Свободного профсоюза металлистов (СПМ), которые оказались выброшенными за проходную завода по инициативе его руководства.


Увольнения начались после того, как рабочие некоторых цехов объявили 26 октября о забастовке. Хотя, как рассказал Дмитрий Кривонос, мастер производственного участка, в их цехе №16 утро понедельника не предвещало подобных последствий. Был предметный разговор о текущей ситуации в стране с представителями администрации завода, которую работники приглашали к диалогу. Обстоятельного разговора не получилось.

Уволенный руководитель первичной организации СПМ инженер-конструктор Виталий Чичмарев, который отработал на заводе 22 года, считает, что забастовка была лишь поводом для расправы с зарождающейся ячейкой свободного профсоюза. Еще до забастовки работники завода вышли из провластного профсоюза «Белпрофмаш» и записали соответствующее видеообращение. Участники этого обращения и попали первым делом под репрессии.

Сам Чичмарев не был 26 октября на работе, находился в отпуске. Однако, выйдя на работу 2 ноября, обнаружил, что его пропуск заблокирован. Уволили и его заместителя – стропальщика Михаила Маринича, который трудился на МЭТЗ 16 лет.

Маринич рассказал, что 21 октября он встретился с генеральным директором Александром Радевичем и говорил с ним о необходимости представить администрации первичную ячейку Свободного профсоюза металлистов на заводе. В короткий срок Маринича определили как контакт 1-го уровня с инфицированными COVID-19 и отправили на самоизоляцию, после которой на предприятие его уже не пустили.

Александр Бухвостов, председатель СПМ, отметил, что гонения на членов свободного профсоюза происходят и на других предприятиях. На «Белкоммунмаше» уволены 12 человек вместе с руководителем первичной организации, на Минском заводе колесных тягачей – четыре.

По словам Бухвостова, увольняют профессионалов, высококлассных специалистов, найти замену которым в ближайшее время очень трудно. Это обязательно отразится на работе предприятий. За каждого уволенного свободный профсоюз намерен бороться, готовятся документы для судебных разбирательств.
"Народная Воля"
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