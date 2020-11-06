Лукашенко о БелАЭС: Это - счастье, надо еще одну построить





В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - сказал он.





В этой связи он напомнил о Белорусской атомной станции. Ее первый энергоблок на днях был включен в объединенную энергосистему страны.



