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Беларусы запасаются валютой - покупают больше, чем продают

По данным Нацбанка, как и ранее, физлица покупают больше иностранной валюты, чем продают.

За январь — октябрь приобретенный объем составил более $8,4 млрд (за январь — сентябрь — около $7,6 млрд). Продажа — около $6,7 млрд (ранее — $6 млрд).
При этом наличной валюты куплено более $5,3 млрд, продано — $5,17 млрд.

Общий оборот валютного рынка с начала года составил $69 млрд. Большая часть приходится на внебиржевой сегмент — $48,5 млрд. Наличка составляет $10,5 млрд, Белорусская валютно-фондовая биржа — $10 млрд.

Из статистики также следует, что и местные компании, и нерезиденты, предпочитают покупать/продавать именно на внебиржевом рынке.
Источник: officelife
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