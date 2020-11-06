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Как в Бразилии готовят самолеты Embraer для "Белавиа"

Компания "Белавиа" показала, как для нее готовят новые самолеты Embraer E195-E2.

"Белавиа" подписала контракт на поставку трех самолетов нового поколения Embraer E195-E2 в феврале текущего года.

Ожидается, что первый лайнер прибудет в Минск уже в декабре, еще два – в марте и апреле следующего года.

Сейчас специалисты бразильской компании Embraer брендируют новые белорусские самолеты: наносят надписи и красят фюзеляжи.
Источник: sputnik.by
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