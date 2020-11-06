Как в Бразилии готовят самолеты Embraer для "Белавиа"
Компания "Белавиа" показала, как для нее готовят новые самолеты Embraer E195-E2.
"Белавиа" подписала контракт на поставку трех самолетов нового поколения Embraer E195-E2 в феврале текущего года.
Ожидается, что первый лайнер прибудет в Минск уже в декабре, еще два – в марте и апреле следующего года.
Сейчас специалисты бразильской компании Embraer брендируют новые белорусские самолеты: наносят надписи и красят фюзеляжи.
Источник: sputnik.by
09:37 06/11/2020
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