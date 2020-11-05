Ковалкин: Скоро всем беларусам захочется "как в Украине"

Если раньше власти прогнозировали падение ВВП по итогам года, то сейчас цель — выйти в ноль «назло врагам», чтобы «было не хуже, чем у соседей». Во вторник появились данные от Минфина о доходах и расходах бюджета: минус только подрос.





Владимиром Ковалкиным. Траты бюджета и реальность новых задач Оnliner.by обсуждает с руководителем проекта «Кошт урада»





Главные мысли

Общий дефицит бюджета страны (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН) за 9 месяцев составил 2 миллиарда рублей. Это показатель того, что мы тратим больше, чем зарабатываем.





Лидером роста стала статья «общегосударственная деятельность». За это время на нее потратили 8,9 миллиарда рублей. В прошлом году — 5,8 миллиарда рублей. Рост на 48%. При этом расходы на «социалку» не догоняют девальвацию рубля.





Что входит в статью расходов, которая так сильно «распухла»? Среди основных расходов идут ФСЗН, обслуживание госдолга — платежи по основному госдолгу и процентам, а также расходы на госорганы общего назначения (расходы, связанные с их поддержанием, функционированием, зарплатами и так далее).





Также есть статья «государственные вопросы». Эта статья расходов никак не детализирована.





Как Минфин может устранить дефицит? Есть два способа: тратим «заначку» и берем в долг. Скорее всего, Минфин будет применять смешанную стратегию.





Возможности Минфина по рефинансированию долгов сильно ограничены. В основном отношениями с Россией. Больше в нынешних условиях вряд ли кто-то даст денег.





Сколько денег есть в резерве у Минфина? Точной цифры нет, но по косвенным признакам это около $4,8 миллиарда.





Тратить все резервы министерство финансов не будет. Минфин будет стараться уменьшать дефицит. Это в первую очередь отразится на финансировании «социалки». В целом средний белорус будет жить беднее. Если в ход пойдут ЗВР, то может усилиться давление на белорусский рубль.





За эти 9 месяцев ВВП Беларуси действительно упал меньше, чем у соседей. Но за это время у нас очень сильно выросли запасы готовой продукции на складах. Сейчас это 68,5% от среднемесячного объема производства.





То есть наш ВВП лежит на складах, а не выражен в продажах и деньгах. Поэтому упал налог на прибыль. По сравнению с прошлым годом Минфин недобрал 500 миллионов рублей. Это огромная сумма.





Чтобы выйти хотя бы на нулевой ВВП, нам нужно, чтобы за два месяца этого года экономика страны выросла на 4%. «В текущей ситуации это абсолютно нереальная задача в рамках рыночных механизмов, — говорит Ковалкин. — Нарисовать можно все, что угодно: бумага все стерпит».









Есть вариант повысить ВВП за счет вливания бюджетных денег в госпредприятия. Да, в какой-то период он вырастет, но потом резко упадет.





Это также обернется целым рядом проблем. Не будет хватать денег на «социалку» (школы, больницы, пенсии и пособия), также будет расти инфляция. Из-за того, что эти деньги будут вливаться в не совсем эффективные предприятия, прибыльные их не получат, а значит, их прибыль и зарплаты работников будут расти не такими большими темпами.





Головченко заявил, что однозначная инфляция будет неплохим результатом. Владимир Ковалкин считает, что это оптимистичный прогноз. По его словам, в Беларуси инфляция всегда догоняет девальвацию. Если смотреть на курс доллара с начала года, то он вырос примерно на 20%.





«Скорее всего, мы увидим инфляцию, очень близкую к курсу обесценения рубля», — отметил он.





Реально ли сработать «не хуже, чем у других стран»? Если нас сравнивать с соседями из ЕС — Литвой, Латвией и Польшей, — то мы упадем в глубокую депрессию, так как их ВВП на душу населения втрое выше, чем в Беларуси, и зарплаты примерно во столько же раз выше.





«Как сделать так, чтобы было не хуже, чем в соседних странах до конца года, я не представляю. Задача выглядеть не хуже, чем соседи, мне кажется провальной», — считает Ковалкин.





«Скоро аргументация „хотите как в Украине“ может исчезнуть, так как украинская зарплата может опередить белорусскую, — заявил Ковалкин. — Беларусь рискует в ближайшее время стать самой отсталой страной на уровне своих соседей».





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