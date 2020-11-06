











С этой оценкой согласен Научно-исследовательский институт «БЕЛТЭИ», однако его специалисты добавляют, что нужно учитывать и кредитную нагрузку, равную еще 5 центам за киловатт-час. То есть полная себестоимость электроэнергии с БелАЭС может составить 8,5 цента за киловатт-час.





Для сравнения: сейчас средняя себестоимость выработки одного киловатт-часа по энергосистеме составляет приблизительно 4,2 цента.





По оценкам ОО «Экодом», себестоимость производимого на БелАЭС электричества может составить около 10 центов за киловатт-час. А себестоимость электроэнергии в целом по энергосистеме после запуска двух реакторов вырастет до 7,26 цента за киловатт-час.





Эти оценки говорят о том, что вряд ли Беларусь сможет продавать электроэнергию на экспорт по себестоимости. Например, в июле 2020 года наша страна продавала электроэнергию Украине по средневзвешенной цене 948 гривен за мегаватт-час, то есть по $33,4 за мегаватт-час, или по 3,34 цента за киловатт-час. В 2019 году Беларусь сама импортировала электроэнергию по 4,5 цента за киловатт-час.





Цены на электроэнергию в Европе представлены в таблице.





Анализ этих значений позволяет предполагать, что белорусским энергетикам придется обращаться к правительству с просьбой разрешить продажу электроэнергии ниже себестоимости, поскольку на соседних рынках уровень цен вдвое ниже. Убытки придется списывать на бюджет.