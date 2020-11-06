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Россия пытается верифицировать, проникся ли Лукашенко последним разговором с Путиным

Спустя сутки после долгого телефонного разговора Лукашенко с Путиным, Кремль попытался выяснить, правильно ли в Минске ощутили всё, что было сказано за время этого контакта.




Поздно вечером в четверг пресс-служба правительства России сообщила, что премьер РФ Михаил Мишустин пообщался по белорусским коллегой Романом Головченко.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Механизм верификации очень прост – достаточно во время телефонного разговора выяснить, какие поручения получил Головченко от Лукашенко после разговора президентом РФ.

СМИ пишут, что Лукойл уже якобы получил от Белнефтехима заявку на перевалку произведенных в Беларуси нефтепродуктов через порт Высоцк в Ленинградской области и изучает ее.

Но, по словам гендиректора компании «ЛУКОЙЛ-Транс» А. Махнева, речь идет о не заявке, а о запросе концерна «Белнефтехима». То есть, стороны обсуждают ассортимент, возможные объемы. По итогам обсуждения российская компания выкатит конкретные условия и параметры перевалки. Белорусская сторона уйдет думать и не вернется.
АФН
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