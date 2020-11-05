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Стоимость биткоина превысила $15 тысяч

Криптовалюта впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень.




Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – превысила психологическую отметку в 15 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 5 ноября, передает korrespondent.net.

По данным портала CoinDesk, биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 9,06%, в пике достигая отметки в $15 304.

Таким образом, цена криптовалюта впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень в 15 тысяч долларов.

Аналитики рынка полагают, что биткоин растет на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара.

Как известно, на долю биткоина приходится 65,1% всего глобального рынка криптовалют.
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