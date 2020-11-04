Эксперт Аналитического центра «Стратегия» в программе Примус прокомментировала включение первого блок БелАЭС в энергосистему страны. Напомним, после этого известия Литва прекратила поставки из Беларуси.





— Ответов на вопросы, по какой цене и куда продавать, как все это будет работать и возможна ли безопасная эксплуатация АЭС, как я понимаю, нет ни у кого, включая первое лицо, инициировавшее строительство этой электростанции, — отметила Виктория Василевич. — Что касается инвесторов, участников, скрытых и широко не известных белорусскому обществу инициаторов этого строительства, то они получили уже те миллиарды рублей, которые изначально предполагалось освоить вне зависимости от конечного результата этого строительства.





Не секрет, что технические документы, которые должны сопровождать это строительство, отсутствуют напрочь. Это открытая информация, она проходила в СМИ. Конфликт заключается в том, что нет проб строительных материалов, которые в обязательном порядке должны быть.





Эксперт напоминает, что заказчик обратился за помощью в изготовлении таких документов задним числом, объявив открытый тендер, который прошел через сайты госуправления.









— Я хотела бы увидеть, куда направилась электроэнергия, выработанная первым блоком. Лампочку нам пока не показали, что она светится.





По словам Виктории Василевич, БелАЭС — это иллюстрация совершенной несостоятельности государственной власти, которая призвана обеспечивать в первую очередь безопасность населения и всех, кто граничит с нашим государством.





— Это в прямом смысле ядерная бомба, подложенная под репутацию Беларуси. Разминировать ее будет стоить дорого.





Аналитик поясняет, что это не значит уничтожение станции. Возможен апгрейд — экспертиза или доработка технических параметров, которые были упущены. Возмещать стоимость этого строительства должны будут граждане Беларуси.