Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Изменения предусмотрены постановлением Минфина и Минобра от 20 октября № 42/274. Сам документ пока не опубликовали, а только зарегистрировали на национальном правовом интернет-портале. Документ вступит в силу с 7 ноября.





На правовом портале отмечают, что документом уточнили, какие начисления не будут включать в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя.





К ним отнесли:





матпомощь перенесшим COVID-2019 от нанимателей и (или) профсоюзов;

ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций за работу с инфекционными заболеваниями (выплаты по президентскому указу № 131);

некоторые надбавки и компенсации соцработникам (по президентскому указу № 169).

Постановление Минфина и Минобра также уточнили:





категории тех, кого учитывают в составе семьи при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя;

перечень документов, которые нужно предоставить в Беларусбанк для рассмотрения вопроса о выдаче кредита;

случаи, при которых вузы должны направить в течение трех дней со дня издания приказа в банк уведомление с указанием даты отчисления, восстановления, предоставления отпуска или перевода студентов.

Кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования предоставляют, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи за 12 месяцев не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас эта сумма составляет 903,39 рубля.

