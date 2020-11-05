Кому нужны излишки белорусской электроэнергии?

Именно Литва с 2009 года являлась главным и порой единственным покупателем киловатт/часов из нашей страны, пишет Завтра твоей страны Альтернативных потребителей излишков электроэнергии, которые будут образовываться после полного запуска БелАЭС, пока не наблюдается.

Кто вместо Литвы?

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, за последние пятнадцать лет было только три года, когда объемы экспорта белорусской электроэнергии в другие страны превышали поставки в Литву. Это случилось в промежутке 2006-2008 годов. В 2006 и 2008 годах лидером по закупкам была Польша, а в 2007 году экспорта электроэнергии вообще не было.





После 2008 года Польша окончательно свернула импорт киловатт/часов из Беларуси. И на первое место вышла Литва.





В 2009 году Литва стала единственным покупателем электроэнергии из Беларуси, получив ее на сумму 435 тысяч долларов. В последующие годы объемы закупок росли. В 2010 году они приблизились к 20 млн долларов, в 2013 году превысили этот рубеж, в 2014-м – перевалили за 30 млн долларов, а в 2016-м – за 70 млн долларов. Рекордным стал прошлый год, когда в Литву из Беларуси поступило электроэнергии на сумму 77,3 млн долларов. Литва лидировала и по итогам января-августа 2020 года, купив в Беларуси электроэнергии на 19,3 млн долларов.





Куда еще поставлялась белорусская электроэнергия в эти годы? Кроме Польши, в которую энергетический экспорт заморожен с 2008 года, это – Латвия, Россия, Эстония и Украина. В основном речь идет о поставках в периоды так называемых пиковых нагрузок объединенной с советских времен энергосистемы. И объемы, как правило, незначительны – в пределах 1 млн долларов. Один раз (в 2013 году в Латвию) они немного превысили 1,5 млн долларов.





Исключением является экспорт белорусской электроэнергии в Украину, который в последние два года приобрел коммерческий характер. Первые поставки южной соседке начались в 2016 году. В 2016 году их объем составил 68,8 тыс. долларов, в 2017-м – 61,8 тыс. долларов, в 2018-м — 67,7 тыс. долларов. В 2019 году Украина закупила электроэнергии на сумму 45,6 млн долларов, а в январе-августе этого года – на 7,7 млн долларов

В плюсах и без БелАЭС

В последние три года объем экспорта белорусской электроэнергии превышает импорт и без ресурсов БелАЭС.





Согласно данным Национального статистического комитета, перелом наступил в 2018 году.









До этого ежегодно наша страна закупала электроэнергии на сумму не менее 100 млн долларов. В 2012 году импорт составил, например, почти 500 млн долларов. Главными поставщиками в основном были Россия и Украина, но в период 2006-2020 годов фигурируют также Литва, Латвия и даже (в 2007 году) Молдова.





В 2018 году впервые экспорт белорусской электроэнергии (в Латвию, Литву и Украину), составивший почти 55 млн долларов, превысил импорт (из России). Объем последнего не дотянул до 2,2 млн долларов и положительное сальдо превысило 50 млн долларов.





В прошлом году положительное сальдо в торговле электроэнергией выросло до суммы свыше 120 млн долларов. По итогам восьми месяцев этого года белорусские энергетики тоже были в плюсе: экспорт в Литву, Украину, Латвию и Эстонию примерно на 25 млн долларов превысил импорт из Украины, России и Литвы.



