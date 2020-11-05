+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Власти Беларуси и России начинают очередные переговоры о поставках нефти и газа

Александр Лукашенко и Владимир Путин дали старт очередным переговорам о поставках нефти и газа. Речь о 2021 годе. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что политики «в этой части договорились действовать оперативно».




Другая тема разговора — возможная покупка месторождения нефти в России. По заверениям телеграм-канала, российский президент поддержал эту идею.

Пресс-служба Путина о таком не сообщает. В релизе лишь говорится, что стороны обговорили «ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере».

Ранее премьер Головченко заявлял, что Беларусь рассчиталась полностью за потребленный газ. Что касается поставок нефти в 2021 году, то ситуация, по его словам, «прозрачная и просматриваемая».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сегодня заявил, что цена за газ может сохраниться на уровне $127, если Беларусь ничего не сделает для интеграции, но анонсирует определенные обещания.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]