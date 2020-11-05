Власти Беларуси и России начинают очередные переговоры о поставках нефти и газа
Александр Лукашенко и Владимир Путин дали старт очередным переговорам о поставках нефти и газа. Речь о 2021 годе. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что политики «в этой части договорились действовать оперативно».
Другая тема разговора — возможная покупка месторождения нефти в России. По заверениям телеграм-канала, российский президент поддержал эту идею.
Пресс-служба Путина о таком не сообщает. В релизе лишь говорится, что стороны обговорили «ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере».
Ранее премьер Головченко заявлял, что Беларусь рассчиталась полностью за потребленный газ. Что касается поставок нефти в 2021 году, то ситуация, по его словам, «прозрачная и просматриваемая».
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сегодня заявил, что цена за газ может сохраниться на уровне $127, если Беларусь ничего не сделает для интеграции, но анонсирует определенные обещания.
09:04 05/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение