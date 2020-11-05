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Калийные санкции стали темой разговора Тихановской с работниками Беларуськалия

Светлана Тихановская во время онлайн-звонка с работниками предприятия Беларуськалий обсудила важность позиция компании Yara International – поставщика минеральных удобрений со штаб-квартирой в Норвегии, который является одним из крупнейших клиентов Беларуськалия.

Иллюстрационное фото

«Компания уже поддержала беларусских шахтеров – и потенциально может заморозить контракты с режимом», - говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской.

«К тому же, как сообщили работники Беларуськалия, план на сентябрь-октябрь предприятие не выполнило. Но основные проблемы начнутся после Нового года, потому в это время происходит заключение новых контрактов – а они под большим вопросом», отмечается в сообщении.

Светлана Тихановская поблагодарила работников Беларуськалия за активное присоединение к стачке – только за последнюю неделю стачком вырос на 20%.

Представители фонда солидарности отметили, что будут поддерживать всех, кто решился присоединиться к стачке, столько, сколько потребуется.

«Шахтёры заявили, что стачка приносит ощутимый результат: руководство паникует и пытается заглушить протест повышением зарплат и премий. При этом важно понимать, что такие «бонусы» не могут быть долгосрочными, но могут являться свидетельством, что режим включил печатный станок и страну, возможно, ждет девальвация». – говорится в сообщении.

Также обсуждалась гибель работника 3-го рудоуправления Николая Леончика. Как сообщил Следственный комитет РБ, Леончик «при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, несовместимые с жизнью». Его память почтили минутой молчания.

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