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«Компания уже поддержала беларусских шахтеров – и потенциально может заморозить контракты с режимом», - говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской.





«К тому же, как сообщили работники Беларуськалия, план на сентябрь-октябрь предприятие не выполнило. Но основные проблемы начнутся после Нового года, потому в это время происходит заключение новых контрактов – а они под большим вопросом», отмечается в сообщении.





Светлана Тихановская поблагодарила работников Беларуськалия за активное присоединение к стачке – только за последнюю неделю стачком вырос на 20%.





Представители фонда солидарности отметили, что будут поддерживать всех, кто решился присоединиться к стачке, столько, сколько потребуется.





«Шахтёры заявили, что стачка приносит ощутимый результат: руководство паникует и пытается заглушить протест повышением зарплат и премий. При этом важно понимать, что такие «бонусы» не могут быть долгосрочными, но могут являться свидетельством, что режим включил печатный станок и страну, возможно, ждет девальвация». – говорится в сообщении.





Также обсуждалась гибель работника 3-го рудоуправления Николая Леончика. Как сообщил Следственный комитет РБ, Леончик «при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте «Беларуськалия» получил травмы, несовместимые с жизнью». Его память почтили минутой молчания.